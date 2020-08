En polémica sesión, CNH autoriza a Sener otorgar asignaciones petroleras a Pemex

En una polémica sesión, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó a la Secretaría de Energía (Sener) otorgar asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en la Cuenca de Tampico-Misantla.

Con tres votos a favor y dos en contra, el organismo regulador dio la autorización a la Sener para que próximamente, la empresa energética presente planes de trabajo para explorar asignaciones en Veracruz.

Los comisionados que votaron en contra, aseguraron que los planes presentados por la dependencia para que Pemex ejecute actividades en las áreas Xanati, Yuban y Chuyan no son congruentes con la política energética planteada por la actual administración y van en contra de los planes prioritarios de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con el plan presentado por la Sener, en los escenarios base para estas 3 áreas, se pretende evaluar recursos prospectivos por 404 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y la incorporación de posibles reservas de hasta 108 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Las inversiones para este primer escenario son de hasta 538 millones de dólares.

Según la información demostrada, el área Xanati se localiza al norte del estado de Veracruz y contempla la incorporación de aceite ligero por medio de la técnica de fracturación hidráulica (fracking). Yuban se localiza al norte de Veracruz y Chuyan en ese mismo lugar.

La Sener precisó que en un primer escenario incremental se podrían obtener recursos prospectivos de 184 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y reservas de 39 millones de petróleo crudo equivalente, con inversiones de 135 millones de dólares.

Por último, en un segundo escenario, se podrían evaluar recursos prospectivos por 607 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y reservas por 447 millones de barriles de petróleo crudo equivalente con inversiones de hasta 356 millones de dólares.

Según la Sener, los planes para estas asignaciones tienen como fin incorporar reservas petroleras.

Alma América Porres Luna, comisionada de la CNH, comentó en la 40 sesión extraordinaria del organismo que los planes presentados por la Sener no van en línea con las políticas que ha presentado la actual administración y difieren de los planes prioritarios que tiene actualmente Pemex.

“Hemos visto que hay áreas en donde Pemex da actividad fructífera, pero otras donde hace pausas por no tener la capacidad financiera de dar batalla. Aquí es la primera ocasión donde Pemex irá a áreas que no están alineadas a las política energética ni a las actividades prioritarias del Plan de Negocios”, dijo la comisionada en la sesión.

“Si Pemex trabajará en estas áreas, existe un pronunciamiento en el que no se llegará a hacer actividades para adquirir reservas... Hay una postura pública de no realizar actividades no convencionales”, agregó.

Sergio Pimentel, comisionado de la CNH, comentó que los planes no están alineados con las políticas que Pemex ha planteado a lo largo de la actual administración.

“La política energética debe tener un asidero jurídico claro. La Sener nos dice sobre la política de fortalecer a Pemex, en eso estoy de acuerdo... No veo desarrollado si Pemex Exploración y Producción cuenta con la capacidad para esta operación”, aclaró.