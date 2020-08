Comida chatarra no es culpable de muertes por Covid-19: CCE

Ciudad de México. Los alimentos y bebidas preenvasados no son los culpables del número de personas muertas por la pandemia del Covid-19, aseguró el Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al pedir a los alcaldes del país que ayuden al sector privado a evitar prohibiciones de esos productos.

Ante la posibilidad de que otros 24 estados más se sumen a las medidas regulatorias de ventas de esos productos a menores de edad que se han tomado en Oaxaca y Tabasco, el líder empresarial comentó que “es increíble” que en un momento como el actual, se busque imponer la prohibición a la venta de alimentos en pequeños comercios.

Destacó que se cree que con esa medida solo afectan al empresariado, pero también impactan la economía de las misceláneas, de abarroteros, de transportistas, azucareros, cañeros y demás actores de la cadena de valor que representa el 15 por ciento del productos interno bruto (PIB).

El “objetivo es culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia. Definitivamente la culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie”, apuntó.

Por ello, pidió a los alcaldes de integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) que ayuden a evitar este tipo de medidas “que no son mas que quimeras, varas mágicas que creen que arreglan algo y dejan lo único que dejan es un impacto todavía mas equivocado y terrible sobre la situación económica que estamos sufriendo.

El representante empresarial subrayó la importancia de la infraestructura, por lo que consideró que los municipios pueden obtener más recursos para ese rubro si se cobra de manera eficiente ese impuesto, por lo que la iniciativa privada ofreció su colaboración.

Salazar Lomelín apuntó que no se trata de subir impuestos o bien crear más en medio de un momento económico difícil, sino de hacer un cobro eficaz.

Explicó que en el país solo se recauda el equivalente al 0.2 por ciento en predial, cifra inferior al 0.6 por ciento que se reporta en promedio en toda América Latina, mientras que comparado con otros países de la región sigue siendo muy bajo, pues es de 0.8 por ciento en Brasil.

Agregó que el 70 por ciento del total de predial recaudado, corresponde solo a 10 municipios del país, por lo que existe un área de oportunidad para incrementar recursos propios.

Salazar Lomelín comentó que el convenio firmado con la CONAMM busca sumar voluntades, pero también pasar a hechos concretos, por lo que pidió a los alcaldes combatir la inseguridad y reducir la regulación de trámites, pues son un costo mayor para las inversiones.