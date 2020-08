Para EU el T-MEC funcionará si México honra contratos: Romo

La relación comercial entre México y Estados Unidos solo va a funcionar si el país honra los contratos, pues es la única forma de certidumbre para traer inversión, fue el mensaje que le dio el gobierno estadunidense a Alfonso Romo Garza.

Durante la 86 Asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el funcionario dijo que tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington D,C., funcionarios de la administración del mandatario de la Unión Americana, Donald Trump, le expresaron un mensaje.

“Solamente queremos recordarte que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer una América fuerte, honren los contratos, así de sencillo, ese fue el mensaje, porque si no hay esto, no hay certidumbre y si no hay certidumbre no hay un ambiente propicio para la inversión que es lo que más requerimos”, dijo.

Lo anterior lo refirió luego de que Adrián Sada Cueva, presidente del organismo industrial, pidiera al gobierno federal ofrecer confianza y certidumbre a los empresarios, respetar las leyes y reducir los costos de la electricidad, que dejan en desventaja al sector secundarios ante la industria estadunidense.

Romo sostuvo que si no se respetan los contratos que se tienen en México, la nación no podrá aprovechar la gran oportunidad que hay en el conflicto entre Estados Unidos y los países asiáticos, para traer plantas productivas hacia territorios mexicano.

Agregó que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está fundamentado en dos grandes pilares, el primero es en materia laboral, el cual busca que los trabajadores mexicanos perciban salarios similares a los de los otros socios comerciales. El segundo es el sector energético, a través de las tarifas eléctricas para la industria.

Resaltó que el país perderá mucho atractivo si es que el inversionista percibe que la mano de obra será más cara por cuestiones de justicia social y además tendrá que pagar el doble de lo que paga en Estados Unidos en materia de electricidad y gas.

Señaló que el gobierno actual, a petición del presidente López Obrador, trabaja en lograr que México sea competitivo y que los precios de los energéticos sean accesibles a toda la población, pero esto solo se logrará “con productividad y políticas publicas adecuadas.”

Añadió que hay una discusión interna para ponerse de acuerdo y quitarse tabúes ideológicos en a los 120 millones de habitantes, pero no se logrará “con energía cara y sin honrar lo que debemos honrar.”