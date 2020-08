Empleos perdidos durante pandemia no se recuperarán en dos años: IMEF

Ciudad de México. Dos años después de iniciada la crisis por coronavirus no alcanzarán para recuperar 825 mil 500 puestos de trabajo formales que se habrán perdido en el marco de la contingencia sanitaria y el cierre económico. De acuerdo con cálculos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), este año se perderán un millón 200 mil empleos con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el próximo se recuperarán 374 mil 500, una tercera parte.

Aunque comienzan a reanudarse algunas actividades, luego del cierre impuesto por la pandemia de Covid-19, eso dista de marcar una recuperación en la economía y tendrá efectos en el mediano plazo. “Así volviéramos a una recuperación plena, la estructura productiva se vio severamente dañada por la crisis”, subrayó Ángel García-Lascurain Valero, presidente del colectivo.

Las empresas que sobrevivieron el cierre deberán enfrentar menor demanda de su producción. Esto es efecto de que el ahorro de los trabajadores también se ha visto recortado en los últimos meses con el cierre económico y la pérdida de empleos, detalló Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

En videoconferencia de prensa, sostuvo que los riesgos financieros ya son un hecho y por ende los bancos han iniciado programas de capitalización. Si bien no existe por el momento una perspectiva similar a la de 2009, cuando la crisis financiera mundial, aún falta ver los efectos completos de la baja en la actividad económica, desempleo y falta de inversión que componen la recesión en curso.

García-Lascurain reportó que el IMEF espera una caída de la actividad económica de 10 por ciento, más profunda que el pronóstico de 9.5 por ciento reportado en la encuesta que realizó el colectivo un mes atrás entre los ejecutivos de finanzas. Sin embargo, dado que la incertidumbre sobre el curso de la enfermedad es preponderante, no se descartan recortes adicionales.

Deuda incrementará 10.6 por ciento

Con la presentación del Paquete Económico en puerta, el IMEF subraya la importancia de intentar proyectar un marco fiscal adecuado dada la coyuntura. En el primer semestre del año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 12 billones, equivalente a 52.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Se estima que al cierre del año termine en 55.4 por ciento, es decir 10.6 puntos porcentuales más que en 2019. “Buena parte del incremento de la deuda pública como proporción del PIB se explica por la propia contracción de la producción y por la reevaluación de la deuda en dólares, pero también se reporta un endeudamiento importante, tanto en pesos como en dólares”, subrayó el IMEF.

Además, se prevé el déficit de la cuenta corriente sea de 0.5 por ciento del PIB y aumente otro tanto en 2021, a 1 por ciento, dada la caída en la recaudación y la falta de recursos extraordinarios de fondos y fideicomisos para compensar la caída en los ingresos, como se está haciendo actualmente.

En este contexto, la falta de una reforma fiscal, que el gobierno federal se niega a realizar el próximo año, sumará presión a la finanzas públicas porque también caerá la recaudación. Por el momento el uso de fideicomisos y fondos de emergencia, así como el reforzar las obligaciones de pago en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han compensado.

Si bien estos “ingresos extraordinarios contribuyen a reducir el déficit, no son repetibles. Si desaparecen los fideicomisos no va a haber más el año pasado. Son eventos de una sola vez, no son fuentes permanente del déficit”, subrayó García-Lascurain.

Los datos sobre el endeudamiento y el crecimiento del déficit –abundó Mario Correa– exhiben el deterioro de la posición fiscal e incrementa la posibilidad de que el país pierda grado de inversión y con ello aumenten las salidas de flujo de capital.

Por lo pronto, a semanas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente la política económica del 2021, sus políticas de marco macroeconómico distan de lo reportado por el IMEF. La dependencia considera que el decrecimiento de este año será de 7.4 por ciento, el IMEF lo ubica 2.6 por ciento más arriba, en 10 por ciento.

Correa subrayó que en el camino “muchas cosas pueden pasar” y en la dependencia no se está contemplando escenario posible de mayores bajas. Por lo pronto, recomendó que en el diseño del Paquete Económico 2021 se remarque un gasto “lo más eficiente desde el punto de vista social” y “mayor cuidado en su uso".