Antorcha Campesina responsabiliza a Barbosa por bloqueo de cuentas

Ciudad de México. Antorcha Campesina acusó a Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, de recurrir a la UIF “para instrumentar ataques mediáticos y represión política” contra la organización.

El congelamiento de cuentas bancarias de empresas y personas cercanas a la organización, se debe a que los antorchistas han denunciado “la mala gestión del gobernador de Puebla, caracterizada por un crecimiento alarmante de la inseguridad, la pobreza, el desempleo y por ser uno de los estados con más víctimas de Covid-19”, comentó la organización.

Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha Campesina, evidenció que él se encuentra entre las personas bloqueadas por el brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de dar seguimiento a operaciones irregulares en el sistema financiero y a lavado de dinero.

“Hoy me presenté personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se me informara de las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí ninguna explicación”, dijo el político, al tiempo que reiteró que la medida se trata de un ataque político instigado por Barbosa Huerta.

Previamente, la UIF detalló a La Jornada que -como parte de las investigaciones que hay sobre Antorcha Campesina, histórica aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- bloqueó diez cuentas bancarias, tres de personas morales y siete de físicas.