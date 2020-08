Descarta CIBanco ataque cibernético

Ciudad de México. CIBanco descartó un ataque cibernético a sus sistemas y una fuga de la información de sus clientes, luego que se especulara sobre un posible hackeo a la institución financiera.

Informó que, en días pasados el banco tuvo que suspender de manera intermitente y escalonada algunos de sus servicios, puesto que tuvo un intento de ataque por parte de ciberdelincuentes.

“Los protocolos de seguridad del banco funcionaron ante ataques masivos y repetitivos. Los sistemas operativos no fueron vulnerados. Lo anterior evitó que se hayan sufrido daños patrimoniales o materiales tanto para los clientes como para la Institución”, indicó en un comunicado.

CIBanco expuso que, tras dichos ataques, se ha realizado un análisis de la situación y grado de amenaza con diferentes especialistas en el tema para brindar la mayor seguridad a los clientes.

“Dicho grupo delincuencial pretendió extorsionar a CIBanco. Se tomó la decisión de no negociar con los delincuentes. Consecuentemente se presentaron las denuncias conducentes ante las distintas autoridades y jurisdicciones. Al no acceder a la extorsión, el grupo ha intentado generar un daño reputacional a CIBanco a través de la amenaza de divulgación y supuesta venta de información no sensible de nuestros clientes”, argumentó.

Puntualizó que, al día de hoy, los servicios, herramientas y aplicaciones del banco se encuentran reestablecidos en su totalidad.