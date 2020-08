Activistas de Guerrero buscan igualar ley oaxaqueña de comida chatarra

Chilpancingo, Gro. Miembros de la asociación civil Grupo Chilpo, además de 23 organizaciones más, presentaron este jueves al Congreso del Estado, una iniciativa ciudadana, para restringir la venta de comida y bebidas chatarra a los menores de edad, en el estado.

La propuesta para reformar el artículo 49 de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas y Niños del Guerrero, está firmada por 24 agrupaciones y busca que se prohíba “la venta, donación, regalo y suministro de bebidas azucaradas, alimentos procesados no nutridos a los niños y niñas de Guerrero, para combatir la desnutrición, el sobrepeso y trastornos de conducta alimentaria”.

El presidente de Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos, aseguró que la iniciativa se entregó ayer al Congreso del Estado; fue recibida por el presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida.

El empresario detalló que no se propone terminar con la venta de alimentos chatarra, “más bien se trata de restringir la venta a los niños, así como pasa con las bebidas alcohólicas y cigarros. Porque México y Guerrero ocupan los primeros lugares en obesidad, que afecta la salud de las personas y cuando hay pandemias como el caso del Covid 19, los más vulnerables son pacientes con diabetes, hipertensión, cáncer; y esas enfermedades son producto del alto consumo de esos alimentos”.

Aclaró que no caerán en el error que se cometió en Oaxaca “en donde no se consultó a las organizaciones empresariales; nuestra iniciativa propone que la restricción no solo sea en escuelas sino también en pequeñas tiendas, por eso pedimos al Congreso del Estado que organice dos foros, uno en Acapulco y otro en Chilpancingo para escuchar las voces ciudadanas”.

También indicó que se pretende que el documento se apruebe “ una vez que se regularice la economía en Guerrero, porque actualmente por la pandemia hay cierre de negocios y desempleo”.