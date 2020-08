CoDi, el perdedor de los medios de pago en la pandemia: Condusef

Ciudad de México. La pandemia que ha ocasionado el Covid-19 incrementó la cantidad de transacciones que se hicieron por medio de un agregado de pago, con un incremento de hasta 35 por ciento. Sin embargo, el CoDi no ha tenido una mayor adopción en estos tiempos y lo coloca como “uno de los perdedores”, dijo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios de Usuarios Financieros (Condusef).

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, explicó que a medida que han pasado las semanas, hay una baja cantidad de operaciones que se realizan por medio de CoDi, y dada la coyuntura actual, este sistema de pago podría tener un mayor dinamismo, debido a que no involucra ningún tipo de contacto físico.

En el primer semestre del año el uso de agregadores de pago (Clip, Sr. Pago, Pocket, entre otros) para hacer transacciones con cuentas de débito o crédito, se incrementó 34 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, comentó.

En misceláneas las operaciones con tarjeta crecieron 30 por ciento; en farmacias 21 por ciento; en pagos de servicios gubernamentales 17 por ciento y en reaccionarias 14 por ciento, mencionó.

“CoDi, es uno de los perdedores en medios de pago, pues los agregados lograron crecer. Su mecanismo es dar servicio a locales medianos y pequeños, el usuario pide servicio a domicilio y pide pagar con un plástico y se utiliza un agregador. Se pudo haber colado el CoDi, en lugar de llegar con un agregador, se hubiera llegado con el celular para hacer transferencia vía CoDi” mencionó Rosado Jiménez.

Una buena noticia es que, actualmente, hay una “intensa campaña” del Banco de México para que la población use CoDi, “pero es uno de los medios que no ganó, no creció, los que disminuyen van a regresar con fuerza, pero ojalá haya más promoción de CoDi para que empresas, comercios pequeños lo usen y las personas paguen con QR”, consideró.

Incrementan 6 veces quejas por internet

En un seminario virtual, el titular de la Condusef dijo que a raíz de la pandemia y como efecto del cierre de oficinas del organismo, las quejas presentadas por medio del portal digital, hasta junio, crecieron 6 veces con respecto a lo que se tenía en enero de este año.

Hasta el primer semestre del año, la Condusef tiene registro de un total de 10 mil 938 quejas realizadas por medio de su portal. “También se han incrementado por la cantidad de instituciones financieras a las que ya se les puede hacer un reporte, los productos y las causas que habilitamos para operar a distancia”.

Rosado Jiménez expuso que, entre enero y junio, el organismo defensor ha aplicado un total de 652 mil 206 acciones de defensa, lo que representa un incremento de 57.1 por ciento con respecto a lo registrado en ese mismo periodo pero del año pasado.