Condusef anuncia atención 100% en línea, a partir de octubre

Ciudad de México. El asesoramiento y el levantamiento de quejas por parte de usuarios del sistema financiero en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) será al 100 por ciento en línea a partir de octubre, aseguró Elizabeth Noriega, vicepresidenta jurídica de la agencia gubernamental.

Durante la conferencia de Avances de Créditos a la Palabra que se realizó este sábado en el salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria señaló que hasta marzo pasado, previo a que suspendieran actividades por causa de la pandemia del COVID-19, el 80 por ciento de los procesos se realizaba de forma presencial.

Actualmente, dijo, el 70 por ciento de los trámites que desean hacer los usuarios del sistema financiero en la dependencia que defiende sus derechos se hace vía remota.

Destacó que será en octubre cuando se digitalicen en su totalidad el proceso en línea.

Por otro lado, comentó que la Condusef se reúne con las instituciones bancarias para hacer notar la mejoría que deben hacer en los cajeros automáticos, pues presentan opciones que pueden ser confusas e incluso para los adultos mayores las letras chiquitas no resultan amigables, por lo que piden que sea hagan los ajustes necesarios y no induzcan a los usuarios a aceptar servicios o préstamos que no requieren.