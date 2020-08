Regresan al mercado laboral 4.8 millones de personas en junio

Ciudad de México. Tras el colapso que acarreó la contingencia sanitaria por coronavirus en México, el mercado laboral comenzó a recuperarse en junio con el tránsito a la nueva normalidad . Ese mes, 4.8 millones de personas –menos de la mitad de las que salieron entre abril y mayo– volvieron a trabajar y con ello aumentaron las horas laboradas, pero también la informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) de junio, elaborada por el Inegi, reportó que 48.3 millones de personas trabajaron. Dos de cada tres lo hizo con una percepción menor de dos salarios mínimos o bien sin un pago fijo por su trabajo. Además, entre marzo y junio 12 millones de mexicanos resintieron una afectación en sus ingresos dada la crisis.

El desempleo abierto se mantuvo bajo respecto de otros países –con 2.8 millones de personas que buscaron un empleo y representan a 5.5 por ciento de la fuerza de trabajo. Gabriela Siller, directora de análisis en Banco BASE, explicó que esta cifra no ha reflejado las condiciones reales del mercado laboral. Hay un desempleo disfrazado que contiene a las personas que han optado por no buscar un empleo mientras no se reabran más actividades económicas.

Los 2.8 millones que actualmente buscan un empleo sin conseguirlo, no son la única presión para el mercado laboral en México; hay 13.2 millones más disponibles para trabajar, pero que por el momento no buscan trabajo porque algunos dan por sentado que no lo conseguirán y también entre ellos 5.6 millones fueron suspendidas por sus empleadores al inicio de la contingencia sanitaria y al paso de dos meses perdieron el vínculo laboral.