México, retrasado en tecnología financiera digital: Fundef

Ciudad de México. El sistema financiero mexicano ha optado por poner en marcha tecnología que ha tenido éxito en otros países, pero la demanda por productos de este tipo es baja y no logra permear en incluir a más personas dentro del mismo, asegura un nuevo estudio realizado por la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

El estudio titulado El impacto de las Bigtech en la transformación de la industria financiera en el mundo, indica que en el país no basta con implementar los modelos de tecnología financiera que han tenido éxito en otros países del mundo, pues aquí la demanda por servicios como medios de pago digitales es menor que en otras regiones.

“No basta con adoptar las mismas soluciones tecnológicas ya que la demanda sí importa. La hipótesis de evolución nos puede explicar por qué algunas innovaciones en nuestro sistema financiero no han tenido el éxito que en otros países. Un ejemplo reciente es el CoDi que tomaron la tecnología china del Código QR con el esquema operativo de Asia de tener códigos únicos y que a la fecha no ha crecido tanto”, detalla.

Según el estudio, las Bigtech, que son grandes empresas de tecnología con una gran cantidad de usuarios (Facebook, Google o Amazon, por ejemplo) y que optan por participar en el sistema financiero, son agentes que pueden tener la capacidad de incrementar la capacidad de personas dentro del mismo en países donde la penetración de los servicios aún son escasos.

Ejemplifica que en México ha habido grandes esfuerzos por aplicar políticas de inclusión a nivel nacional, pero el nivel de personas con acceso a servicios financieros es de entre 20 y 30 por ciento de la población.

“Los modelos que usan la tecnología fueron una solución a los problemas de inclusión ya que eliminaron las restricciones que impone la infraestructura financiera y la manera de operar de la banca tradicional. Un estudio de 2014 define como parte del problema que los bancos han montado su modelo de operación y sus canales digitales a partir de la concepción de que la sucursal bancaria es la piedra angular del negocio. Un reto importante en países como México es romper con el paradigma anterior”, expresa la Fundef.

Sostiene que, para que los nuevos esquemas operativos como el de las Bigtech tengan éxito en su aplicación e involucren que más personas tengan acceso al sistema financiero, la oferta de productos no es suficiente pues se requiere que las nuevas tecnologías satisfagan necesidades que aún no han sido cubiertas. Además, precisa, no se puede intentar aplicar los mismos modelos a las Fintech (tecnología financiera digital) con los de los gigantes.

“No se puede tratar de meter a la operación financiera de las Bigtech en el modelo tradicional de las Fintech por las ventajas que tienen en cuanto a número de clientes y a sus datos”, explica la Fundef.

Agrega que pese a que hay “puntos en común entre fin y big, hay consideraciones especiales que hacen que para las Bigtech sea razonable tener regulaciones adicionales específicas... Se debe entender como considerar a los dos tipos de empresas en la estructura del sistema y cuales deberán ser los principios de una regulación común para todos los intermediarios y la adicional para el grupo Big tratando de corregir las fallas de mercado y generando las menores distorsiones.

La Fundef menciona que en Estados Unidos las gigantes tecnológicas deben entrar en ciertas regulaciones y en China hay una regulación estricta para las mismas, por lo que “pensar que pueden entrar sin regulación o con una regulación simplificada para favorecerlos sobre los intermediarios tradicionales no es adecuado”.