Han cerrado 150 mil “tienditas de la esquina”

Aunque el gobierno ha impulsado un par de programas de microcréditos, el presidente de la Anpec enfatizó que han sido insuficientes, pues alrededor de 89 por ciento de sus agremiados no han recibido apoyos suficientes, por lo que han quedado sin recursos para afrontar gastos básicos como la energía eléctrica.

El instituto no llegó al objetivo por la falta de demanda, según dijo. Y es que uno de sus requisitos era que la empresa formal que lo solicitara no hubiera despedido a ningún trabajador durante los últimos tres meses.

El otro programa, Crédito a la Palabra, administrado por la Secretaría de Economía, está por llegar a su objetivo de un millón de créditos otorgados; sin embargo, los beneficiarios fueron elegidos sólo del padrón del censo del Bie-nestar, donde además la mayoría son microempresarios informales.

Alrededor de 89 por ciento del canal no ha recibido apoyo significativo. Los apoyos han sido por sorteo, incluso no todos fueron acogidos, por trámite, porque no fueron suficientemente atractivos , lamentó el presidente de la Anpec.

Rivera enfatizó que la pandemia vino a recrudecer la crisis de las tienditas de barrio, pues des-de finales del año pasado sus ventas empezaron a desacelerarse a consecuencia de que el país ya se encontraba en un contexto de bajo crecimiento económico.