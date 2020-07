Empresas prevén reactivar contrataciones en los siguientes meses

Ciudad de México. En los siguientes meses, 30 por ciento de las empresas reactivará la contratación de personal, aunque la recuperación de los puestos de trabajo en el país puede tardar más tiempo al no existir medidas contracíclicas que incentiven la generación de empleos, aseguraron especialistas.

“La búsqueda de trabajo no ha dejado de realizarse durante la pandemia y seguramente se incrementará en la ‘nueva’ normalidad”, dijo Alejandro García, director de marketing Bumeran.

De acuerdo con esa empresa de búsqueda de trabajos por internet, el impacto negativo observado en la empresas durante 2019 se profundizó con la llegada de la pandemia del coronavirus, pues 3 de cada 6 firmas redujeron su plantilla laboral.

Sin embargo, datos de la firma muestran que tres de cada diez empresas piensa ampliar su plantilla de trabajadores dependiendo de la evolución de la enfermedad en los siguientes meses, mientras que una cantidad similar lo hará una vez que concluya la pandemia del Covid-19.

Los sectores que tendrán más demanda serán producción y manufactura, marketing y comunicación, sistemas y tecnología, mientras que contabilidad y finanzas tendrá menor demanda.

Sin embargo, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) comentó que la recuperación del empleo implica no solo volver a contratar al millón 113 mil personas que dejaron de laborar entre marzo y junio por la pandemia del coronavirus, sino también generar el número de puestos que debieron crearse en ese lapso de tiempo, es decir, al menos un millón 500 mil.

Puntualizó que el país ha vivido una crisis como nunca antes se había visto, pero ésta se profundizó por la situación económica que México pasó durante 2019.

Explicó que crear puestos de trabajo no es fácil y al menos se deberían generar 600 mil empleos por año, pues dicha cifra fue el promedio reportado en la pasada administración, mientras que en la anterior el promedio fue de 280 mil anual y en el sexenio de Vicente Fox Quezada se crearon por año alrededor de 200 mil.

Destacó que la generación de empleos se dará cuando comience de nuevo la demanda de productos y servicios, como sucedía previo a la pandemia. Sin embargo, el proceso puede tardar debido al número de contagios y las pocas medidas adicionales aplicadas por el gobierno para fomentar el empleo, como los 50 mil millones de pesos que otorgó la Secretaría de Economía en microcréditos a negocios que no necesariamente debían ser formales.

Agregó que el CEEF coincide con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para dar apoyos a las empresas en el pago de cuotas obrero patronales, así como un salario universal otorgado a quienes han perdido su empleo.

El presidente del Centro mencionó que otro elemento de la recuperación es abordar la informalidad, pues “pareciera que es más atractivo ser informal porque recibirás un apoyo del gobierno en este momento, y fuera de un contexto de pandemia no se está obligado a cumplir con empleos en marco de la ley, porque no se puede o no se quiere”.