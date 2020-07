Covid-19 afecta a 93.2% de empresas; apoyos llegan sólo a 7.8%: Inegi

Ciudad de México. La pandemia de Covid-19 ha generado estragos en 93.2 por ciento de las empresas del país, pero sólo 7.8 por ciento recibieron algún apoyo ya sea del gobierno o de cámaras empresariales para reducir las afectaciones de la contingencia sanitaria, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre las empresas que han observado alguna afectación derivado de la pandemia, en 91.3 por ciento se refleja en la disminución de los ingresos hasta de 56.3 por ciento, hecho que se recarga sobre todo en la más pequeñas, reporta la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 (ECOVID-IE).

Mientras en las grandes unidades económicas la disminución promedio de ingresos es de 27.7 por ciento, en las micro alcanza a 56.7 por ciento. Esto se acompaña de baja de demanda, escasez de insumos, reducción del personal y reducción de remuneraciones y prestaciones.

Inegi reportó que 15.4 por ciento de las empresas han reducido personal y lo han hecho hasta en 44.9 por ciento; mientras que 19.1 han reducido salarios y prestaciones hasta en 49.7 por ciento. Es decir, que la mitad de las unidades económicas en el país están pagando menos a los trabajadores que retuvieron en medio de la crisis.

Seis de cada 10 en paro técnico

Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas de Inegi, abundó que la mayoría de las empresas en el país, seis de cada 10 implementaron paros técnicos en el marco de la contingencia sin importar que fueran o no esenciales. De hecho, 46.7 por ciento de éstas se mantuvieron cerradas más de 21 días.

No obstante, los apoyos no han llegada ni a una de cada diez empresas. Entre abril y mayo, 7.8 por ciento tuvo acceso alguno, el 88.8 por ciento provino del gobierno federal –que ha reiterado cada tarde su programa de créditos vía la Secretaría de Economía– y que han tenido mayor impacto en las micro empresas; 8.2 por ciento recibió de cámaras y organizaciones empresariales que han tenido efecto en las grandes unidades económicas.

Los apoyos varían. Por ejemplo, las microempresas son las que acceden primero a las transferencias en efectivo, mientras los apoyos fiscales y subsidios a la nómina se centran en las grandes.

Entre las principales razones que dan las empresas del por qué no cuentan con un apoy, 37.4 por ciento dijo no tener conocimiento de ellos. Otro 18.2 por ciento dijo que la solicitud es demasiado complicada y 17.5 dijo pedir el apoyo, pero no lo recibió.

Dependiendo del tamaño de la empresa, creen que se deben reforzar distintas medidas para la situación actual. Por ejemplo, las reducciones o exenciones fiscales son el rubro más reiterado por grandes y medianas y pequeñas empresas, lo mismo el diferimiento de impuestos.

No obstante, las micro abogan por un mayor respaldo en aplazamiento de pagos por servicios y transferencias de efectivo.

En cuanto a expectativas, la mayoría de las empresas –46.9 por ciento– en un escenario neutral para los próximos seis meses, cree que sus ingresos caerán los próximos seis respecto a lo que ingresaron en 2019 durante el mismo periodo, 46.9 por ciento prevé que disminuirán y 32.6 que permanecerán igual.