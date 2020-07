Dos de cada tres negocios en México son informales: Inegi

Ciudad de México. Casi dos de cada tres negocios que operan en México son informales y en conjunto aportan sólo 3 de cada 100 pesos de la riqueza producida en las unidades económicas del país, lo que da cuenta de los niveles de productividad, evidenció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, los negocios y empresas del país tienen una esperanza de vida de 7.8 años promedio, revelaron los Censos Económicos 2019. De hecho, en el ejercicio del año pasado se encontró que cuatro de cada 10 empresas que se contabilizaron cinco años atrás, en 2014, ya no existían (39 por ciento), que se compensó con un a aumento de 49.6 por ciento negocios más.

En videoconferencia, funcionarios del Inegi reportaron que el año pasado se identificaron 6 millones 373 mil 169 establecimientos en el país, en los que se emplean 36 millones 38 mil 272 personas. Sin embargo, de ellos 4 millones 800 mil 157 son informales --62.6 por ciento-; agrupan a 18.9 por ciento del personal ocupado y generan un valor agregado de 3 por ciento.

Para considerarse informal, un negocio debe tener todas estas características: conformarse de 5 personas ocupadas o menos; no pagar contribuciones patronales, no formar parte de una empresa con varios establecimientos, no contar con personal proporcionado por otra razón social, no pagar servicios contables, legales y de administración y no gastar en asesoría comercial ni sistema contable.

La mayoría de estas unidades se encuentran en Guerrero, Oaxaca –incluso aquí la mitad de la población trabaja en dichos establecimientos-, Chiapas, Michoacán y el Estado de México. Mientras que Campeche, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Chihuahua concentran la menor presencia de industrias y micronegocios informales.

Por tamaño de la unidad económica, el Inegi detectó que el año pasado 94.9 por ciento eran microempresas, concentraron a 37.2 por ciento del personal ocupado y generaron 14.6 por ciento del valor agregado –la riqueza generada en el proceso productivo- de establecimientos.

La pequeñas y medianas empresas eran apenas 4.9 por ciento de los negocios del país, generaron 30.7 por ciento de los empleos y también 30.7 por ciento de riqueza. Mientras las grandes, que son 0.2 por ciento de las unidades económicas dieron 32.1 de los lugares de trabajo y concentraron 55.7 por ciento de la generación de valor, detalló Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del organismo.

Por su parte, Julio Santaella, presidente del Inegi, subrayó que estas cifras dan cuenta de cómo se encontraban las unidades económicas previo la pandemia de Covid-19 que se advierte las mayor recesión de la década de los treinta del siglo pasado.

Según estimados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 500 mil empresas están en riesgo de desaparecer por la pandemia sólo en México, lo que representa 7.8 por ciento de las detectadas en 2019.

Inegi realizará un estudio tomando como base los Censos Económicos 2019 para ver cómo resintieron las empresas esta situación. Se verá “cuántos establecimientos sobrevivieron”, el personal ocupado con el que cuenta, los salarios, las medidas que implementaron en el contexto de la crisis y qué apoyos recibieron, detalló Santaella.