Once mandatarios pactan crear entidad para inversiones internacionales

Durango, Dgo. Acuerdan gobernadores de 11 estados del país crear un organismo similar a ProMéxico para buscar inversiones y lograr convenios de exportación con Europa, Asia y en otras partes del mundo.

En la reunión interestatal Covid-19 realizada en Durango y que se efectúa cada semana, ahora con 11 gobernadores al sumarse San Luis Potosí y Aguascalientes, acordaron crear este organismo similar al ProMéxico, cancelado por Andrés Manuel López Obrador al inicio del sexenio, pero hoy estaría financiado por los propios estados.

El objetivo sería el buscar inversiones internacionales en estas 11 entidades federativas.

José Aispuro Torres, gobernador de Durango, dijo que con este nuevo organismo se busca promover y atraer inversiones de otras partes del mundo a los estados que conforman esta unión interestatal.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aclaró que se trata de un organismo similar al ProMéxico, “buscamos reactivar la economía en nuestros estados porque tratar de hacerlo por decreto no se puede, tenemos que generar la confianza para lograrlo”, dijo.

Por ello la propuesta de la creación de este organismo es que estas mismas entidades lo van a mantener, financieramente para mandar gente a Estados Unidos, Asia, Europa, y otros destinos económicos a buscar cómo generar inversiones y a dónde poder exportar para generar empleos, agregó el mandatario de Nuevo León.

Reconocieron que buscarán un acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía para establecer este organismo.

Otro tema tratado por los 11 gobernadores fue el de salud, sobre todo porque, señaló el mandatario duranguense, “el personal de salud en varios estados esta ya cansado, muchos se han retirado de sus actividades y otro grupo importante se ha contagiado, tenemos un porcentaje importante de personal de salud que se han retirado”, dijo.

Para ello se estará buscando cómo reemplazar a ese personal de salud, por lo que sostendrán tendrán reuniones con Facultades de Medicina de varios estados para conocer sus listas de personal egresado, buscarlos y ver cómo atender y cubrir esta demanda de personal especializado en materia de salud.

También se trabajará en un fondo o bono emergente para todos los trabajadores de Salud que están al frente de las áreas Covid.

Un tema más tratado en esta reunión fue el educativo donde acordaron que no tienen pensado el reabrir las escuelas para clases presenciales, al menos no en corto plazo.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, dijo que el tema del regreso a clases sí les está preocupando.

“Estamos viendo todo el tema, no va a ser posible pensar a corto plazo en la apertura de escuelas, todos los gobernadores estamos en ese acuerdo, no tenemos una fecha para abrir escuelas”. Mencionó

Además, cada entidad habrá de hacer un análisis para determinar qué porcentaje de los maestros no están en posibilidades de asistir a clases ya sea por su edad avanzada o porque forman parte de algún grupo vulnerable.

Una de las preguntas realizadas fue en el ámbito político, si cabría la posibilidad de que esta suma de gobernadores pudiera participar unidos en las próximas elecciones federales.

“Aquí no hablamos de elecciones, con lo de la Pandemia quien sabe si llegamos al 2021 por eso no hablamos de esas chingaderas, sería un suicidio si habláramos o pensáramos en ello porque no sabemos si llegaremos al próximo año, tenemos temas más importantes que tratar”, mencionó el gobernador nuevoleonense.

Por último, los mandatarios, a nombre del anfitrión José Aispuro Torres, hicieron abierta la invitación al Presidente de México para que los acompañe a este tipo de reuniones para compartir lo que pasa en los estados sobre todo, en el tema de la pandemia y lo que está generando en lo económico.