Cancela CFE concurso internacional para construir central en Salamanca

Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó cancelar el concurso abierto internacional para la construcción de una central de ciclo combinado de generación de energía eléctrica en el municipio de Salamanca, en Guanuajuato.

Lo anterior, debido a los efectos de la crisis derivada del Covid-19, así como para cumplir con la polìtica de no endeudamiento del país a fin de optimizar los recursos económicos.

En una comunicación a las empresas interesadas en participar, la CFE aseguró que la cancelación del Concurso Abierto Internacional No. CFE-0036-CACOA-0012-2019 para la contratación del Proyecto: “347 CC SALAMANCA”, no implica responsabilidad alguna para la Empresa Productiva del Estado, la cual no será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de los concursantes.

De esta manera, “no existe ninguna obligación para otorgar compensación o indemnización alguna”.

La convocatoria había sido publicada en octubre de 2019 para la contratación de la construcción de una Central de Ciclo Combinado de generación de energía eléctrica con una Capacidad Neta Garantizada de 836.79 MV (± 4 por ciento), considerando como combustible gas natural, conformada por dos turbogeneradores de gas, dos generadores de vapor por recuperación de calor, una turbina de vapor y un sistema de enfriamiento principal con aerocondensador, transformadores principales y auxiliares y todos los equipos necesarios para integrar una Central de Ciclo Combinado, incluyendo también su sistema de transmisión.