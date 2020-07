SCT licitará este año el tren México-Querétaro-León

Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzará a más tardar este año la licitación para concesionar la construcción del Tren México-Querétaro-León, un proyecto suspendido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, proyecto plagado de inconsistencias.

“Es muy probable que en el transcurso de este mismo año lancemos una convocatoria para la construcción del Tren-México-León (...). Estamos haciendo los estudios y vamos a lanzar una convocatoria para concesionar. El tipo de concesión tiene como base que sea costeable. ¿Por qué no lo hicieron antes? Hubo una licitación, hubo una asignación, pero no les costeó hacerlo, ahí me quedo”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

La obra se licitó en 2014 con un sólo un interesado, el consorcio formado por las empresas mexicanas GIA, Teya, GHP y Prodemex, las chinas China Railways y CSR y la francesa Systra. La licitación se relanzó en 2015 tampoco sin llegar nada.

Jiménez Espriú mencionó que una de las prioridades es ampliar los 26 mil kilómetros de red ferroviaria que no se ha extendido en 110 años. Con dicho objetivo se terminará la “lamentable herencia” que dejó el gobierno de Peña Nieto en el Tren México-Toluca, también con una licitación a finales de este año, dado el dinero que hace falta.

Se busca también el mecanismo financiero para empezar la construcción del tren de pasajeros Chalco-Santa Martha que además de trasladar a 300 mil personas al día, será puente del Sistema Aeroportuario Metropolitano y también se prevé un tren entre Aguascalientes y Guadalajara. De estos dos no dio fechas de inicio.

México no está en igualdad de condiciones para T-MEC

El titular de la SCT agregó que los rezagos en carreteras, puertos y telecomunicaciones que tiene México frente a sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá le dejan muy lejos en materia de competitividad para explotar el acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de julio pasado.

“No estamos en iguales condiciones. Tanto en la red carretera como en otros mecanismos de comunicación existen enormes asimetrías entre los tres países del tratado de libre comercio. La infraestructura es una de los pilares de la competitividad y es uno de los temas a analizar con cuidado en el T-MEC”, dijo durante la presentación de los avances en el Programa de Construcción, modernización conservación de caminos rurales y alimentadores en Palacio Nacional.

En cuanto a la conexión carretera, el país está en el lugar 34 de más de 140 países; mientras Estados Unidos y Canadá ocupan los lugares cinco y 17, respectivamente; en acceso a telefonía celular, el país está en el sitio 112 y Estados Unidos en el 54; mientras en investigación y desarrollo tecnológico el país va en el sitio 45; mientras Canadá ocupa el 12 y Estados Unidos el tres.

Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, director general de carreteras de la SCT, explicó que actualmente hay seis obras en proceso de construcción, cinco están en ejecución y otra más en proceso de licitación con lo que se prevé dar mil 448 empleos directos, con una inversión de 854 millones de pesos.

En conservación y reconstrucción, este año se atenderán mil 150 obras, en proceso hay mil siete y el resto se licitarán. Con el programa se estima dar 10 mil 031 empleos directos por medio de una inversión de 4 mil 400 millones de pesos presupuestados a inicios de año.

El ocupar la fuerza de trabajo de las localidades y dejar la mediación con las constructoras ha permitido a la SCT extender 25 por ciento más en kilómetros las obras en caminos rurales y alimentadores con el mismo dinero que el sexenio pasado, dijo Jiménez Espriú.

“Ya no hay comisiones, o como dice el presidente ya no hay moche, esto puede dar una longitud de 25 por ciento más de kilómetros de caminos”, declaró el secretario.