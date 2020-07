Gurría dejará la OCDE en junio de 2021

París. El mexicano Ángel Gurría, secretario general de la OCDE y gran artífice de su renovación desde 2006, no volverá a presentarse a la presidencia de la institución y dejará su cargo en junio de 2021, anunció este viernes.

"Hoy he anunciado en el consejo de la OCDE que no voy a aspirar a un nuevo mandato", dijo el ex ministro de Finanzas de México (de enero de 1998 a diciembre de 2000) en Twitter.

Gurría fue el artífice de la renovación de esta organización, que hoy cuenta con 37 miembros, pero que estaba amenazada de obsolescencia a principios de los años 2000.

La OCDE se está ocupando en particular de llevar a cabo una reforma fiscal internacional, dirigida por el francés Pascal Saint-Amans.

También en Twitter, Saint-Amans rindió homenaje a quien "hizo de la OCDE una organización de primer orden, convertida en uno de los principales pilares del multilateralismo", y afirmó que "esperamos trabajar con él durante el próximo año en las nuevas normas fiscales internacionales".

Las negociaciones internacionales sobre la fiscalidad del sector digital --centro de la discordia entre Washington y París-- han sufrido recientemente un duro golpe tras la "pausa" anunciada por Estados Unidos.