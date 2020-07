Al menos 13 bebidas energizantes rebasan límites de azúcares: Profeco

Ciudad de México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que tras un estudio realizado a 24 marcas de bebidas carbonatadas adicionadas con cafeína y otros ingredientes que se comercializan en el país, encontró que 13 de ellas rebasan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ingesta de azúcares diarios en un adulto, la cual es de 25g.

En un comunicado señaló que las bebidas que contienen más azúcares son: M Juice Moster Energy + Jugo, Pipeline Punch 473 ml/México (50.4g/envase), Volt Blue energy 473 ml/México (49.0g/envase), Nitro Energy Drink 473 ml/México (41.5g/envase) y Red Bull Energy Drink 355 ml/EU (39.7g/envase)

Por el contrario, las pruebas del laboratorio de la Profeco arrojaron que las marcas que no contienen azúcares son: Coca Cola con Café, refresco sin azúcar con extracto de café, 235ml/México; Coca Cola Energy, bebida adicionada con cafeína fortificada sin azúcar, 355ml/México y Coca Cola Energy, ebida adicionada con cafeína fortificada sin azúcar, 235ml/México.

Además de Pepsi Kick, refresco sabor cola sin calorías, sin azúcar con cafeína, 500ml/México y Red Bull Sugar Freee, bebida carbonatada sin azúcar, 250ml/EU.

El estudio, cuya finalidad es orientar al consumidor, indica que estas bebidas también pueden contener también desde 31.8 mg hasta 115.4 mg de cafeína por envase. De ahí, que su ingesta con estas bebidas no debe exceder los 165 mg por día.

De acuerdo con el análisis, las bebidas con más cafeína son: Coca Cola Energy 355 ml/México (115.4 mg/envase); Vive100%, ginseng citrus 500 ml/México (96.1 mg/envase); Amper Energy On the Go 473 ml/México (95.5 mg/envase) y Pepsi Kick 500 ml/México (93.3 mg/envase).

El laboratorio reportó que 9 de los productos analizados no contienen taurina. Los demás tienen cantidades que van de 625 a 1892 mg por envase, siendo las que más contienen: Amper Energy On the Go 473 ml/México (1892 mg/envase) y Nitro Energy Drink 473 ml/México (1892 mg/envase).

Además de Volt Blue Energy 473 ml/México (1892 mg/envase) y M Moster Energy Lewis Hamilton 44, 473 ml/México (1868 mg/envase).

La Profeco recomienda moderar el consumo de éstas bebidas, y señala que las adicionadas con cafeína no deberían ser ingeridas por menores de 12 años, mujeres embarazadas o lactando, personas sensibles a la cafeína ni mezclarse con bebidas alcohólicas.