Tras la pandemia, seguirá crecimiento de e-commerce: Ecomsur

Ciudad de México. Una vez terminadas las medidas de confinamiento que se han dado por el Covid-19, los consumidores no dejarán de usar el e-commerce (comercio electrónico) como un medio para hacer compras, y es de esperar que las industrias que se encuentran dentro del sector sean fuertes aliados y competidores de las tiendas físicas, aseguraron expertos en la materia.

Mario Miranda, director general de la firma de comercio en línea Econosur, dijo que los clientes que actualmente se encuentran realizando compras por medio de estas vías son, en su gran mayoría, nativos en temas de tecnología, pero aquellos que se han visto orillados a usarlos por la pandemia muestran una tendencia a seguirlo usando cuando se regrese a la “nueva normalidad”.

“El e-commerce es el único canal que no canibaliza ventas a otros canales, no solo genera ventas por si mismo, también lo hace a otros canales. Hay diversos estudios que coinciden que cerca de 30 por ciento de las vetas en el comercio físico previo a la pandemia provenían de una decisión de tomada en el mundo en línea, no lo vemos como competencia, sino como ayuda a crecer”, explicó en video conferencia.

Las empresas que entendieron las ventajas del comercio electrónico desde antes de la crisis fueron las grandes firmas de comercio electrónico, las denominadas bigtech.

“El hábito de los consumidores ha cambiado, hay estudios que dicen que después de realizar acciones se convierte en un hábito. Nosotros lo veíamos, el hábito de comprar en línea, en ventas como Cyber Monday, Hot Sale o el Buen Fin, había un pico y elevaban las ventas con respecto al año previo”, expuso.

Miranda detalló que este tipo de acontecimientos se daban porque los consumidores descubrían las ventajas y beneficios de comprar en línea.

“¿Qué sucederá ahora con la pandemia? Veremos que estas tendencias en donde el consumidor se queda a hacer compras por comercio electrónico se queden. Habrá más gente habituada a comprar en línea, esto ya ocurría, las compras por comercio electrónico crecían entre 30 y 35 por ciento anual previo a la pandemia”, señaló.

Los crecimientos esperados para el comercio electrónico que se tenían pronosticados para los siguientes 5 o 6 años se han dado en los últimos 3 meses, recordó.

Cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) demuestran que en la última edición del Hot Sale las ventas alcanzaron un monto de 20 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 81 por ciento. Incluso bancos como BBVA, hasta mayo, reportaron que del total de sus ventas, 60 por ciento se hicieron por la vía del comercio electrónico

Un estudio de BBVA indicó que en mayo, las ventas por medio del comercio electrónico tuvieron un incremento de 153.9 por ciento en los primeros 19 días de junio.

“Después de la pandemia es de esperar que las personas sigan prefiriendo utilizar estos medios de comercio en línea. Quizá se desacelerará un poco cuando se reabran las tiendas, pero habrá más gente que tuvo buenas experiencias, y a nivel empresas deberán aprovechar esta situación, mayor competitividad con el mercado”, argumentó Mario Miranda.