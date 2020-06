Google pagará a medios por publicar noticias

Washington. Google anunció este jueves que está dispuesto a pagar a empresas de noticias en tres países, incluido Brasil, con el fin de ayudar a un sector que atraviesa dificultades por la presión de gobiernos y de grupos de medios en todo el mundo.

Si bien no se conocen los detalles del plan, la medida puede representar un cambio significativo por parte del gigante de internet que seguiría el camino iniciado por Facebook y Apple, con la creación de productos noticiosos en asociación con medios de comunicación.

Google dijo que pagará a los socios de medios en tres países y cubrirá los costos de sitios de noticias de pago para dar a los usuarios acceso gratuito.

El programa comenzará "con publicaciones locales y nacionales en Alemania, Australia y Brasil" y está previsto que se expanda a más países, anunció Google.

"Una industria de noticias vibrante es importante, quizás ahora más que nunca, ya que la gente busca información con la que pueda contar en medio de una pandemia global y la creciente preocupación por la injusticia racial en todo el mundo", señaló Brad Bender, vicepresiente de gestión de productos noticiosos de Google.

Google tiene la intención de pagar por "contenido de alta calidad para una nueva experiencia noticiosa que se lanzará a fines de este año", para permitir a los grupos de medios de comunicación "monetizar su contenido a través de una experiencia de narración mejorada", dijo Bender.

For decades we have worked with publishers to grow audiences and build value. We continue that progress today with the introduction of a licensing program to pay publishers for high-quality content. https://t.co/QOeilMxnM7