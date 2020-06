Omiten empresas pago del 10 % de utilidades por crisis: Profedet

Ciudad de México. Debido a la emergencia sanitaria, muchas empresas han omitido el pago del 10 por ciento de las utilidades que generan, y que por ley se debe distribuir entre sus trabajadores a más tardar en mayo de cada año, esto de acuerdo con denuncias en sitios de redes sociales especializadas en irregularidades de tipo laboral.

A pesar de ello, a más de tres semanas que de que concluyó el lapso para el pago de utilidades en empresas, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) no ha recibido pocas quejas al respecto.

En el presente año ha realizado ocho asesorías sobre este tema, aunque de manera usual es en el mes de julio cuando se presenta la mayoría de las denuncias porque “el trabajador tarde en ocasiones un poco en acercarse porque confía en la promesa de pago”, indicó Luis Enrique Solorzano, Director de Asesoría y Vinculación de la dependencia.

Recordó que el pago de utilidades corresponde a las ganancias del año pasado, no del 2020, por lo que la emergencia sanitaria no debería ser pretexto para no hacer los pagos, pero muchos trabajadores en activo prefieren esperar para no generar un conflicto con la parte patronal.

Ante la crisis que viven muchas empresas por la emergencia sanitaria, y lo cual ha generado quiebras y despidos, cada trabajador puede evaluar si el sitio donde trabaja puede solventar dicho pago o concede llegar a un acuerdo.

El reparto del presente año, insistió, representa “las ganancias que ya generó el trabajador en 2019”, pero “el trabajador es el único que puede decidir negociar”.

La ley Federal del Trabajo establece que los empleados tienen máximo un año para hacer el cobro de las utilidades a partir de conocer que está disponible el pago. Solorzano explicó que es obligación de la empresa informar por las vías que sean más directas a sus trabajadores, que ya está disponible su parte proporcional.

El funcionario federal aclaró que los trabajadores que perdieron su empleo durante en el marco de la pandemia, o por cualquier otra causa, tienen derecho a recibir utilidades en caso de haber trabajado el año pasado, y en el caso de haber comenzado a trabajar en 2019, tienen derecho a recibir utilidades quienes hayan laborado más de 60 días.

La ley exceptúa a directores, administradores, gerentes de las empresas y algunos trabajadores de confianza de dicho reparto.