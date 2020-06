Elaboran SHCP y CCE, ‘con mucha discreción’, reforma a pensiones

Sábado 20 de junio de 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha trabajado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con mucha discreción , una propuesta para reformar el sistema de pensiones, reveló ayer Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la dependencia federal.

El funcionario aseguró que el gobierno federal no está en favor de que la administración de los recursos para el retiro sea ejercida por una sola entidad pública, como han propuesto algunos legisladores del partido Morena.

En una reunión virtual con empresarios, Herrera adelantó que está avanzada dicha propuesta para reformar el sistema de retiro, el cual, como está diseñado ahora, dará a los trabajadores una pensión no mayor a 30 por ciento de su último salario.

Hemos venido trabajando de manera muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial. Se ha venido haciendo una propuesta extraordinariamente constructiva para tratar de ir atendiendo uno de los problemas más serios que hay. Incluso, dentro de esta temporada del Covid-19, creo que hemos trabajado con mucha discreción, porque el nuevo coronavirus es el conflicto principal de atención. Y hoy estamos muy cerca de hacer un anuncio. No quiero adelantarme (en) una cosa tan importante, porque si me adelanto y no funciona sería terrible , declaró.

El secretario aseguró que hay un avance de 85 a 90 por ciento en la propuesta.

Destacó que la dependencia a su cargo está convencida de lo que han representado las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore). Es un sistema, dijo, que nosotros tenemos que cuidar muchísimo .

Las propuestas que han surgido en el Poder Legislativo, consideró, no necesariamente entienden la lógica de funcionamiento de las Afore.

Extender apoyos de la banca

Herrera Gutiérrez adelantó que ante el reinicio de la actividad económica en el país, la dependencia a su cargo prepara, en conjunto con la banca comercial, la ampliación del periodo de pago de créditos para beneficiar a las personas físicas y a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Durante una reunión con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, manifestó que el gobierno federal está trabajado en algunas medidas que permitan contar con liquidez a los afectados por la pandemia de Covid-19.

Herrera Gutiérrez detalló que buscan extender el plazo que permita a empresas y personas físicas restructurar sus créditos con los bancos para que tengan que empezar a pagar intereses y capital .

En abril pasado la banca puso a disposición de clientes, empresas y familias, un plan para prorrogar de cuatro a seis meses el pago de capital e intereses de sus créditos.