Suman 536 mil 968 créditos a microempresarios

Ciudad de México. La Secretaría de Economía (SE) informó que ha entregado un total de 13 mil 424 millones de pesos a un total de 536 mil 968 microempresarios, recursos que les servirán para afrontar los estragos económicos provocados por la pandemia de Covid-19.

El objetivo de la pandemia es entregar 25 mil millones de pesos a un millón de empresas, las cuales ya fueron escogidas del Censo del Bienestar, donde la mayoría operan en el sector informal.

En conferencia, Graciela Márquez, secretaria de Economía, indicó que la dispersión avanza a un mejor ritmo respecto a las últimas semanas.

Por otro lado, Galia Borja Gómez, titular de la Tesorería de la Federación, desglosó la medida con la que se modificó el marco normativo para que jóvenes entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias.

Explicó que para proteger a los jóvenes de extorsiones o del crimen organizado, esas cuentas sólo permitirán depósitos electrónicos, y únicamente procedentes del gobierno federal o de sus respectivos trabajos.

Al respecto, la secretaría de Economía resaltó que el hecho de que los menores de edad tengan una cuenta bancaria ahorrará tiempo y dinero al momento de hacer los depósitos de becas que sirven para que no abandonen sus estudios.

“Fuimos muy cuidadosos de que no se permitan deposito en efectivo para que no sean sujetos de extorsión o del crimen organizado, dado que lo electrónico deja un rastro y podremos identificar perfectamente quién les hizo un depósito no justificado”, explicó.