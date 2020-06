Alerta de viaje de EU no es para México, es para el mundo: Sectur

Ciudad de México. La alerta emitida por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para que sus conciudadanos no visiten a este país, también aplica al resto de las naciones en el mundo, dijo Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), respuesta que fue respaldada por el mismo diplomático.

En su cuenta de Twitter, el funcionario comentó que la medida tomada por la Secretaría de Estado debido a la pandemia del coronavirus, se refiere a todos los países, pues se busca mitigar la propagación de la enfermedad.

Los vuelos entre ambas naciones no se han interrumpido y se irán restableciendo de manera gradual en los meses subsecuentes, añadió.

Destinos como Playa del Carmen o Cancín, en Quintana Roo y Baja California Sur ya empiezan a recibir turistas norteamericanos, explicó.

Hasta el año pasado, turistas de Estados Unidos y Canadá representaron 67.3 por ciento de visitantes internacionales en México, recordó.

En una entrevista radiofónica, el funcionario comentó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento leve en el número de visitantes de la Unión Americana en el país, que si bien aún no es al gran número, este irá creciendo conforme pase el tiempo.

Landau también aclaró en la misma red social que cuando comenzó la pandemia, el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia contra viajes internacionales en el mundo, la cual, dijo sigue vigente. “Espero que muy pronto podremos aprovechar de las grandes oportunidades turísticas que ofrece México”, comentó.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/GfNkDSD07A