Desconocen aficionados si reembolsarán bonos de Rayos del Necaxa

Aguascalientes, Ags.- Aficionados de los Rayos del Necaxa que adquirieron los llamados Rayo Bonos, previo al arranque del Clausura 2020, expresaron su incertidumbre porque desconocen si se les va a reembolsar lo correspondiente a los partidos faltantes del torneo que fue cancelado en mayo ante la emergencia sanitaria por Covid-19.



"Hasta el momento no sabemos nada, la directiva no se ha comunicado con nosotros, luego nos envían correos para las promociones, pero literalmente desde que se canceló este torneo no se han comunicado", expresó Fernando, uno de los inconformes.



Los costos de las tarjetas para asistir a todos los partidos, como local, incluidos los encuentros de la Liga Femenil, fueron desde los mil hasta más de cinco mil pesos por persona; sin embargo los aficionados insisten en que se desconoce si se les reembolsará lo correspondiente a los juegos faltantes de este torneo o contará como parte del pago para el siguiente.



"No nos han comunicado nada, o ya que nos digan si se perdió eso o que; pero pues yo al menos desconozco, se comunican mediante correos electrónicos, pero yo no he recibido nada", apuntó Abel.



El torneo –que finalmente fue cancelado– se paró en la jornada 10, el 15 de marzo pasado, cuando a Necaxa le restaban cuatro partidos como local en el estadio Victoria, entre ellos había programados encuentros con equipos de alta convocatoria como Tigres, Chivas y Puma



La directiva necaxista, encabezada por Santiago Tinajero, no ha emitido ningún comunicado al respecto hasta el momento. Por el contrario, la publicidad para adquirir los Rayo Bonos para la próxima temporada ya tiene al menos dos semanas que se difunde en diversos medios y sus redes sociales.