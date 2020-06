Enfrentará AL la recesión económica más grande de su historia: Bárcena

América Latina, que mostraba ya tasas bajas de crecimiento y conflictos sociales, como resultado de la pandemia del Covid-19 va a enfrentar la recesión económica más grande de su historia, advirtió la secretaria ejecutiva de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena,

Dijo que 2.5 millones de empresas pequeñas y medianas van a quebrar, “el desplome del comercio es brutal”, así como la baja de las remesas y los más afectados serán los más pobres. Aumentan, dijo, la pobreza, la desigualdad y el desempleo,ya que se sumarán 29 millones más de personas que perdieron el empleo en la región.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, coincidió en que la crisis económica y social derivada del coronavirus, es la más grave que esta generación haya enfrentado, su profundidad es incierta, pero muy probablemente nos llevará a perder "lo poquito que se había avanzado en el combate a la pobreza en los últimos años

Advirtió que hay un renacimiento de posiciones muy duras, muy autoritarias y muy contrarias a los derechos de las mujeres, por lo que considero urgente y necesario, ver si vamos hacia un retroceso o nos organizamos, planteamos nuevas agendas y somos capaces de concitar el apoyo de la opinión pública y la sociedad para salir adelante

El canciller Ebrard resaltó asimismo que el gobierno de México ha dejado en claro que es” feminista y progresista” y expreso que los organismos internacionales contarán con su respaldo para impulsar una agenda en defensa de las mujeres.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que la nueva normalidad “ sera feminista o no sera normalidad”, ya que se debe avanzar en el compromiso del gobierno de que los derechos humanos de las mujeres sean respetados de forma tangible. “La vida no será nueva si continuamos ejerciendo roles machistas",agregó.

Al participar en el conversatorio, “Derechos humanos de las mujeres, retos ante el Covid-19”, organizado por el Senado, la secretaria ejecutiva de la Cepal agregó que “estamos en un punto de quiebre en la región, lo que tiene que llevar a un cambio profundo del modelo de desarrollo desigual y concentrador de la riqueza.

Resaltó que la pandemia del Covid-19 tiene impactos importantes en la autonomía de las mujeres y la desigualdad de género. Por ello es urgente adoptar políticas públicas integrales para una reactivación económica que garantice los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Iinsistió: la pandemia “nos tiene que llevar a un cambio profundo de mo-delo, de tres décadas de concentración de la riqueza, en que se han privatizado los servicios de salud en la región y hoy nos encontramos con que esas brechas estructurales, donde los mas pobres no tienen acceso a servicio médicos o de seguridad o no por completo, por no haber invertido lo suficiente,

“No hemos invertido más del dos por ciento del PIB en promedio en las ultimas dos décadas en promedio. Tenemos sistema de salud fracturados y mercantilizados qué es lo peor. Los medicamentos que requerimos incluso para esta pandemia, sólo producimos internamente el 4 por ciento. Esa esa cultura del privilegio, con instituciones que reproducen comportamientos con el mayor poder económico y político que le puedo decir al gobierno de México, a Marcelo Ebrard que se están enfrentando a esta lucha de lo que tenemos que dejar atrás y lo que e tiene que nacer”.

Bárcenas explicó que tendríamos que ir a 1914, a 1930 para recordar un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy. “De hecho nosotros proyectamos menos 5.3 por ciento de crecimiento en América Latina y en en abril pero ya estamos cerca de menos 7 por ciento en esta revisión de proyecciones que estamos haciendo. El desplome del comercio es brutal, -15 por ciento y la remesas caen menos 20 por ciento, afectando por cierto a muchos de los hogares más pobres.

“El impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer”, agregó la secretaria ejecutiva de la Cepal. Recordó que la caída económica esperada para 2020 (-5,3%) agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo y aumentará la pobreza en 29 millones, para llegar a un total de 215 millones. Según cálculos de la CEPAL, alrededor de 110 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza.

En ese conversatorio, virtual, organizado por la senadora de Morena, Malú Micher, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género participaron tambien la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Blachelet y los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, Mónica Fernández y Ricardo Mon.