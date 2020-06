DiDi anuncia microcréditos para sus conductores ante Covid-19

Ciudad de México. DiDi, la plataforma de servicio privado de transporte, dio a conocer la puesta en marcha de un programa para otorgar microcréditos a sus socios conductores a fin de poder aminorar los impactos de la crisis causada por el Covid-19.

Se trata de una alianza con la fintech Credilikime, los conductores de la plataforma podrán solicitar montos de 2 mil pesos en un inicio, con un plazo a liquidar de ocho catorcenas y una tasa de interés mensual de 10 por ciento.

“La contingencia sanitaria ha traído importantes repercusiones económicas para mucha gente, sobre todo a quienes no pueden mantenerse en casa. Todas estas iniciativas forman parte del análisis permanente que hacemos de la evolución de la pandemia para generar alternativas que ayuden a la comunidad dentro y fuera de la plataforma”, dijo Juan Andrés Panamá, director de operaciones de DiDi México.

Lanzan servicio de paquetería

Por otra parte, DiDi anunció el inicio de su servicio “Entrega” en 18 ciudades del país para que los usuarios puedan enviar mercancías o paquetes a través de los conductores registrados en la aplicación, a fin de mitigar los contagios de coronavirus en el país.

La plataforma indicó que el servicio está disponible en un horario de 6:00 a 23:00 horas, y para poder hacer uso del mismo los artículos o envíos deben ser transportables en la cajuela del vehículo, que no dañen el mismo, que no pongan en riesgo al conductor, que no sean seres vivos y que no infrinjan las disposiciones legales o sean objetos controlados.

El usuario que solicite el servicio pagará el equivalente al viaje, con cargo a su tarjeta bancaria. Si el pago es en efectivo, este se deberá realizar al momento de iniciar el viaje con el paquete, expuso DiDi en un comunicado. “Solo los conductores con las calificaciones más altas y con mayor número de viajes podrán brindar el servicio de DiDi Entrega”.

DiDi Entrega ya está disponible en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Obregón, Culiacán, Hermosillo, Ciudad Juárez, La Paz, León, Los Mochis, Guasave, Mérida, Mazatlán, Mexicali, Puebla y Toluca. Además, DiDi ofrece el servicio en la ciudad de Oaxaca a través de DiDi Taxi.

“Estamos todavía en una fase complicada de la pandemia en nuestro país y es muy importante atender el llamado de las autoridades a mantener la máxima seguridad sanitaria mientras el semáforo de riesgo epidemiológico permanezca en rojo. Por eso, estamos apoyando a las personas para que puedan mantenerse en casa y al mismo tiempo estamos abriendo una nueva opción de negocio para que los conductores que usan la plataforma de DiDi puedan incrementar sus ingresos”, consideró Juan Andrés Panamá.