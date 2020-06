Recuperación laboral vendrá por medios digitales y consumo: Manpower

Ciudad de México. La recuperación en la creación de empleos tras la crisis del Covid-19 se encontrará en las firmas de tecnología, pues tras las medidas de aislamiento social, las compras por medio del comercio electrónico y los hábitos de consumo de los mexicanos han cambiado y crecido por las vías digitales, afirmó Mónica Flores, presidenta de Manpower Latinoamérica.

Advirtió que en el país se perderán 1 millón 800 empleos por la pandemia del coronavirus y los sectores más afectados y que tardarán en recuperarse serán el turístico, bienes raíces, algunos de manufactura y aviación. Para la directiva, alcanzar los niveles observados en 2019 tardará al menos un año más.

“Habrá un cambio de conductas en términos de consumo, seguirá creciendo el comercio electrónico y quizá tengan más dificultades en recuperar ritmo en tiendas departamentales, se ha reconfigurado la manera en cómo compramos no solo bienes y servicios, también alimentos, hemos cambiado a una conducta de consumidores y eso será clave para adaptarnos”, dijo Flores en videoconferencia.

Enfatizó que los relacionados a los temas de seguridad y protección para el sector salud o las telecomunicaciones jugarán un papel vital en la reactivación del trabajo, y será fundamental que las firmas del país puedan integrarse “a las cadenas de producción del T-MEC, pues eso nos ayudará a recuperarnos de manera más importante”.

Precisó que los sectores que más tiempo tardarán en recuperar los niveles de empleo son aquellos relacionados con turismo o la industria del entretenimiento (conciertos, cines, teatro).

En lo referente a la pérdida de empleos y las medidas que pueda tomar la administración para su recuperación, Flores señaló que se podrían aplicar mecanismos como aplazar el pago de impuestos para que las empresas puedan tener la liquidez necesaria y mantener la mayor cantidad de empleos.

“Hay que aprender de los países que lo han hecho bien, se pueden tomar medidas de beneficios fiscales, la postergación del pago de impuestos. Hay varias propuestas, son apoyos para que los empleadores tengan más aire y mantener la nómina. No creo que en ningún caso hablemos de condonación de impuestos, pero podría haber plazos, esa sería una medida para hacer el regreso menos doloroso en cuanto a la generación de empleo formal”, aclaró la presidenta de Manpower.

“La única manera de generar empleo formal es por medio de la inversión, no es por decreto, no es una ley, pero para traer la inversión hay que ser un país atractivo, tener certeza jurídica, Estado de derecho, incentivos para que los capitales se queden en nuestro país, eso es lo que tenemos que promover, de otra manera no vamos a tener otra manera de integrar a todo el talento en condiciones de trabajos dignos”, añadió.

Flores refirió que, según datos que revela la Encuesta de Expectativas de Empleo al tercer trimestre del año, 67 por ciento de las empresas han detenido actividades a causa del Covid-19 y 56 por ciento de los empleadores prevén regresar al ritmo de contratación que se tenía previo a la pandemia entre los próximos tres y nueve meses.

Según la encuesta, los empleadores anticipan una disminución en el empleo en los siete sectores del país, y la actividad de contratación más débil se prevé para el sector de servicios con una baja de 14 por ciento, en la construcción se espera una disminución de 13 por ciento, seguido por transportes y comunicaciones con un declive de 8, comercio menor en 7 y los sectores de manufactura, minería y extracción ven una contracción de 4 por ciento en cada uno.