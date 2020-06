Necesario destinar gasto público a sectores afectados por crisis: Felaban

Ciudad de México. La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), de la cual México es socio, considero necesario destinar mayores niveles de gasto público a los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 con el fin de aminorar los impactos de la crisis económica.

En un contexto “de altísima gravedad” ocasionada por el coronavirus, presentó una serie de medidas que podrían tomar los gobiernos de la región a fin de que la crisis sea menor a lo prevista.

“Es importante que la política fiscal tenga claro que la trayectoria de la deuda pública que se contrate hoy debe tener horizontes claros para su servicio en el tiempo y que los bancos centrales mantengan su compromiso para que la inflación no aumente, también que las medidas no ortodoxas o no convencionales que se tomen deben tener claridad sobre su naturaleza temporal”, dijo en su reporte trimestral.

La Felaban detalló que es necesario que los gobiernos y bancos centrales mantengan una estrecha comunicación para aminorar los estragos de la crisis y que los vínculos laborales deben mantenerse el mayor tiempo posible con el fin de evitar una mayor tasa de empleo informal.

“Desde ya se deben tener planes para la reactivación económica que contemplen distintos factores que incentiven el crecimiento y se deben promover reformas económicas que aumenten la productividad”, enfatizó.

En lo referente a temas financieros, aclaró, es importante que la estabilidad se mantenga como un objetivo de mediano plazo, que sea un pilar del crecimiento futuro y de misma forma, es “determinante” que los temas como la inclusión financiera se mantengan en la agenda primordial del sector público.

La Felaban estima que este año, la economía en la región latinoamericana tenga una contracción de 4.5 por ciento.

“El panorama de crecimiento de la región ha vuelto a complicarse seriamente y quizás por un tiempo para nada despreciable. Desde el super ciclo de los precios de los bienes básicos, no se han vuelto a presentar tasas de crecimiento por encima del 1.5 por ciento a nivel agregado en América Latina”, agregó.

Añadió: “En un dramático pronóstico, esta institución señala que en un escenario extremo en 2020 podrían destruirse 14 millones de empleos, lo cual resulta ser un número devastador para la región y una secuela muy dura para el próximo quinquenio”.

Caerá el crédito bancario y las utilidades de la banca

Según los pronósticos de la institución, este 2020 la cartera de crédito de los bancos y las utilidades caerán a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En la cartera crediticia, anticipa una disminución de 5 por ciento, mientras que las utilidades de las instituciones de la región caerán, en promedio, 4.1 por ciento.

Ayer, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las utilidades de los bancos que operan en México tuvieron una reducción de 29.1 por ciento en abril, con respecto al mismo mes del año pasado.

La Felaban consideró que la cartera vencida de los bancos en latinoamérica se elevará hasta 30 por ciento a finales de año.

A la Felaban están asociados México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú., República Dominicana y Uruguay.