Preocupa a empresas internacionales decisiones en sector eléctrico: IP

Ciudad de México. Las decisiones que ha tomado el gobierno federal en el sector eléctrico, específicamente en el rubro de energías renovables, tiene preocupadas a empresas internacionales dado que muestran una falta de respeto a los acuerdos previamente firmados, advirtió María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional de México.

En videoconferencia, la dirigente local del organismo señaló que en el sector eléctrico hay contratos firmados con leyes vigentes que no se están siguiendo, lo que merma la confianza de empresas extranjeras, no sólo de ese rubro sino de muchos otros, dado que la la impresión de que en México no se respetan los acuerdos.

Hace unas semanas la Secretaría de Energía (Sener) publicó un acuerdo con el que puso freno a la inversión privada en energías limpias o renovables, ante lo cual varias empresas del sector, con contratos vigentes, se ampararon.

Ante esta problemática, la presidenta de la cámara internacional señaló que urge fortalecer a los organismo internacionales como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dado que decisiones como la de Sener ha provocado que empresas internacionales detengan inversiones en México.

Por otro lado, Garza urgió al gobierno en aplicar políticas de ayuda para las micro, pequeñas y medianas empresas más allá de los créditos solidarios, dado que estos están enfocados en los microempresarios, dejando en el desamparo a los pequeños y medianos, que son los que peor la están pasando con la crisis del Covid-19.

“El daño a las empresas es enorme y peor sin el apoyo del gobierno. México es el único país de todo el mundo que no está ayudando a sus empresas, hay países en América Latina con menos recursos que han tomado decisiones como posponer pago de impuestos o cuotas sociales, no se trata de condonaciones”, puntualizó.