Altos Hornos aplicaría pagos en especie para liquidar pasivos

Monclova, Coah. Ante la presión de sus acreedores, Altos Hornos de México no descarta aplicar pagos en especie y entregar acero del que produce o maquinaria, a cambio de liquidar sus pasivos.

Lo anterior lo dio a conocer Alfredo Paredes López, alcalde de Monclova, en donde se encuentra la matriz de la acerera, luego de un encuentro con funcionarios de la compañía que tiene “congeladas” las cuentas bancarias como parte de una investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Según Paredes, la compañía está en completa disponibilidad de dialogar. “Hablé con un directivo de la empresa y le pareció buena idea, van a empezar a explorar ese tipo de esquemas para bajar la deuda, sin dejar de abonar el efectivo que están destinando a los proveedores locales cada semana”, informó.

De acuerdo con el alcalde, no está suspendido el diálogo con la siderúrgica, la cual reconoce la deuda que tiene y se ha mostrado dispuesta a pagar. “De hecho, todos los miércoles, todos los presidentes de las cámaras hablan con los directivos de la empresa, que se les está pagando de nueve a 11 millones de pesos semanales, pues no es suficiente, pero sí hay voluntad y eso es lo que les he dicho”, expresó.

Paredes López invitó a los proveedores con adeudos de AHMSA que no pertenecen a ninguna cámara empresarial para que se acerquen al municipio y participen en los diálogos, a fin de que establecer un puente de comunicación e integrarlos a las negociaciones.

Se calcula que durante los últimos meses se habrían perdido hasta seis mil fuentes de empleo en Monclova derivado de la falta de pago por parte de la acerera a los proveedores locales, mientras que el monto de lo adeudado podría ser de hasta 500 millones de pesos.

En días pasados, AHMSA destinó 11.7 millones de pesos en “abonos” para proveedores y contratistas, y posteriormente sumó otros 7.4 millones, para dar un total de 19.1 millones de pesos.