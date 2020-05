Aumentará pago digital por Covid-19, prevé ABM

Ciudad de México. Los medios de pago cien por ciento digitales, tales como el CoDi o las tarjetas contactless (pago sin contacto), tendrán un crecimiento mayor cuando se retomen las actividades económicas tras la pandemia del Covid-19, pues serán un canal más seguro que el dinero en efectivo y mitigarán los contagios de Covid-19, indicó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Alejandro Pineda, presidente de la comisión de medios de pago de la ABM, refirió que en los últimos meses se ha tenido una tendencia en la que este tipo de canales de transacción han desacelerado su crecimiento, derivado de las medidas de confinamiento y aislamiento social impuestas por las autoridades sanitarias, pero una vez que la actividad regrese, mantendrán un ritmo de crecimiento.

“Se vino abajo el tema de pagos sin contacto o CoDi porque no estamos yendo a las tiendas, no porque no funcione el CoDi o porque no funcione los pagos sin contacto, sino porque en este momento debemos quedarnos en casa”; dijo en videoconferencia.

Pineda refirió que de las más de un millón 300 mil terminales que tiene la banca, más de 500 mil cuentan con la opción de ejecutar pagos sin contactos, ya sea por medio de una tarjeta o de las aplicaciones de las instituciones financieras en los celulares.

Puntualizó que, en este momento, las instituciones han comenzado la producción de plásticos con antenas para poder usar este medio en los comercios, y es de esperar que en un lapso de tres a cinco años se acelere su utilización por parte de los mexicanos.

El directivo de la ABM refirió que al terminar las medidas de confinamiento, el CoDi tendrá una mayor adopción entre clientes y comercios, pues es la opción para dejar de utilizar dinero en efectivo, algo que puede ser visto como un medio de contagio de Covid-19. Apuntó que casi tres millones de mexicanos ya cuentan con el medio de pago en sus celulares.

“Estamos seguros que en cuanto regrese la actividad económica esta base de más de tres millones de cuentahabientes, comercios y personas ya habilitados para usar CoDi lo va a utilizar por el miedo a utilizar el efectivo… esta crisis nos está enseñando que el uso de efectivo es poco práctico y que es mejor utilizar los medios digitales de pago”, puntualizó.

Según cifras del Banco de México, hasta el 21 de mayo se tienen validadas un total de dos millones 826 mil 494 cuentas que ya pueden usar el CoDi para operaciones de compra o venta.

“En las crisis siempre hay oportunidades y esta crisis nos está enseñando que el uso de efectivo es poco práctico y que es mejor utilizar medio digitales de pago”, insistió el directivo.

Aceptarán constancia del INE para trámites

Pineda dio a conocer que las instituciones financieras aceptarán las constancias digitales emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los clientes puedan realizar trámites bancarios, otra medida de apoyo ante la pandemia del Covid-19.

“Justo en estos días se está distribuyendo a través de la asociación a todos los bancos la definición del INE, y sin duda nos vamos a apegar a ellas y vamos a estar aceptando la constancia digital que es para aquellos que se les venció su credencial o no la tenían y en este momento no pueden ir a reponerla, pero quienes tienen su INE vigente deben presentarla”, agregó.

Según el INE, la constancia digital podrá tramitarse entre el 25 de mayo y el 1 de septiembre de 2020, y se expedirá para los ciudadanos que cuenten con un registro vigente en el Padrón Electoral pero aclaró que no está dirigido a quienes se les venció su credencial en 2018 o previo a este año.