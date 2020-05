Respeto al estado de derecho para atraer inversión: Guajardo

Ciudad de México. El país no atraerá posibles inversiones que busquen entrar al mercado de América del Norte tras la implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no se dan condiciones de certeza y estado de derecho, sostuvo Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía.

Durante una videoconferencia organizada por el Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum) explicó que tras la pandemia del coronavirus se reconfigurarán las cadenas de suministro, por lo que muchas inversiones pueden emigrar de Asia para establecerse en México.

Sin embargo, la necesidad de entrar al mercado estadunidense estará en juego si el gobierno federal continua minando la certeza jurídica y confianza a las empresas que ya están establecidas.

Subrayó que el T-MEC fue diseñado en función de una nueva visión de exigir mas contenido nacional, por lo que México requiere cumplir con esa condición.

Agregó que esta condición de minar la confianza empresarial, puede ser bien aprovechada por el presidente estadunidense Donald Trump, para llevar inversiones a su país, es decir, lo cual no permitiría que nuevas plantas se establezcan en México.

Pérdidas judiciales

Guajardo, quien fuera secretario de Economia en la pasada administración, consideró que México no ganará los procesos judiciales que las empresas generadoras de energías renovables interpongan ante los cambios en la política energética dada en los últimas semanas.

Indicó que es probable que el fondo del problema es la renegociación del suministro de gas natural, pero hacerlo de la manera en que se ha hecho no es la manera adecuada.

Consideró que si el gobierno mexicano hubiera aplicado medidas contracíclicas, el crecimiento para este año hubiera sido una contracción de 6 por ciento, pero ante la inacción la caída será de 12 por ciento.

Destacó que los sectores exportadores seguirán cayendo, pero serán los que puedan salir adelante en un menor periodo de tiempo a diferencia de los que solo atienden al mercado interno, mientras que el comercio, servicios y el turismo tratarán más en recuperarse.