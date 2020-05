Retroceso, volver al uso de combustibles fósiles, afirma WWF

Si bien son viables para sustituir las energías fósiles, agregó, eso no quiere decir que las renovables no tengan retos técnicos o problemas de implementación.

Ciudad de México. Regresar al uso de combustibles fósiles, como propone la nueva política para el sector energético planteada por la Secretaría de Energía (Sener) la semana pasada, no es de ninguna manera compatible con el desarrollo sostenible en un contexto en el que se busca descarbonizar la matriz energética del país, manifestó Ninel Escobar, coordinadora de Cambio Climático y Energía en World Wildlife Fund (WWF).

Si cualquier gobierno quiere descarbonizar su matriz energética, va a tener que hacer uso de las energías renovables.

-Impacto al humano-

Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestra en economía ambiental por la Universidad de Concepción, Chile, Escobar destacó que a todos los ciudadanos les debe importar el tema, porque el cambio climático está impactando completamente la forma en que vivimos. Para muchos ciudadanos no es la preocupación número uno, y es el caso de México, pero claramente estamos experimentado como planeta y humanidad un cambio radical .

El mundo, opina, tiene sólo 12 años para reducir radicalmente las emisiones a la atmósfera y mantener el calentamiento global por abajo del umbral de 1.5 grados.

De rebasar esa barrera vamos a ver cosas como derretimiento de polos y glaciares, aumento importantísimo del nivel del mar, pérdida de costas y afectación de la vida humana.

Destacó que también no dejar de utilizar energías fósiles para evitar el calentamiento global influye en afectaciones a la salud humana, como la expansión territorial del dengue, chikungunya, plagas en sistemas agrícolas y forestales y huracanes más intensos, entre otros fenómenos asociados con el cambio climático.

Sólo quedan 0.5 grados para llegar al umbral que no se debe pasar, insistió.

-Tendencia mundial-

Lo que estamos viendo en todo el mundo es una transición hacia las energías renovables , expresó Escobar. Y puso de ejemplos Alemania, donde desde hace más de 40 años se desarrolla la industria de las energías renovables, y Londres, donde se han alcanzado días récord en la utilización de éstas.

De la nueva política energética de México se ha hecho una relatoría en la que se argumentan fallas originadas por las plantas de energía renovable, pero, comentó, el Poder Judicial no ha tomado en cuenta la evidencia, porque no es un argumento sólido. La intermitencia no es razón que pueda afectar el sistema eléctrico , apuntó.

La saturación de las redes de transmisión es responsabilidad del gobierno, señaló, porque debe aumentar las líneas de transmisión.