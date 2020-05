Juzgado niega recurso a Banco Azteca

Ciudad de México. El juzgado quinto de distrito en materia administrativa del primer circuito negó la suspensión de plano a Banco Azteca en contra de la suspensión temporal de actividades por la emergencia sanitaria por el Covid-19, así contra los actos de inspección y verificación administrativa por el Gobierno de la Ciudad de México.

La institución bancaria, compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego solicitó la protección de la justicia esta semana, pero el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto administrativo, aun no la admite a trámite y apercibió a Banco Azteca para que en un plazo de cinco días subsane una serie de requerimientos entre ellas, entregar copias suficientes del documento y exhibir algunos otros, en caso de no hacerlo, la demanda se tendrá por no presentada.

Esta demanda de garantías se suma a las otras cuatro interpuestas por Grupo Elektra y el mismo Banco Azteca, desde abril, la más reciente la semana pasada, en juzgados federales para no cerrar sucursales en el país debido a la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus.

Las demandas se presentaron en la Ciudad de México, estado de México, Nayarit y Quintana Roo, contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y gobernadores, entre otras autoridades. Entre los actos que reclaman es el cierre de actividades de las empresas y el decreto por el cual el gobierno federal declaró las medidas de acción para atender la pandemia de Covid-19.

Desde que inició la emergencia sanitaria, autoridades federales insistieron en aplicar la sana distancia en un radio de 1.5 metros, suspender las clases y actos o reuniones con más de 100 personas, así como las actividades laborales que impliquen la movilización de personas.

Además, determinó el cierre de establecimientos, privilegiar el cuidado a los adultos mayores y otros grupos vulnerables –personas con enfermedades crónico degenerativas y embarazadas–, entre otras medidas.

Sin embargo las empresas de Ricardo Salinas Pliego se han negado a suspender las actividades y bajar las cortinas de sus negocios; incluso, la tienda departamental ya promovió tres juicios de amparo con los que busca mantener sus actividades.

Incluso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Elektra, parte del Grupo Salinas, criticó en una carta la decisión oficial de cerrar labores como parte del enfrentamiento a la pandemia del Sars Cov-2, pero al final accedió a suspender actividades en su cadena de tiendas.

“En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierren", dijo el mandatario en la conferencia matutina.