Polémico, pedir que el concepto del PIB debe entrar en desuso

El Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, fruto de ese ejercicio, listó dichas limitantes para referir cómo viven las personas y propuso centrarse en el bienestar. Para ello se requiere información de lo material, la salud, la educación y las actividades personales, entre ellas el trabajo, la participación en la vida política, la gobernanza, las relaciones sociales, el medio ambiente y la inseguridad, tanto económica como física.

Eso fue en la crisis de hace más de una década y el PIB se mantiene como la principal medida de la economía en Francia y en todo el mundo. La investigadora británica Diana Coyle –especialista en la historia, utilidad y limitaciones de esa medición– coincide en ponderar el bienestar. Las críticas sobre la medición de crecimiento bruto son amplias, pero no hay indicador compuesto que pueda remplazarle en el corto plazo, asegura.

En resumen, el PIB mide las remuneraciones de los trabajadores y lo que genera el capital, sin considerar pérdidas futuras que conlleve el deterioro ambiental. También deja de lado todos los recursos de la economía suprimida, no suma la producción de las industrias criminales en el país, como el narcotráfico, ni cuenta el trabajo de cuidados y hogar, históricamente realizado por mujeres.

No dice más allá de los volúmenes de producción de bienes y servicios que genera la economía en un año, pero es punto de partida para indicadores de desarrollo, como la distribución del ingreso, resume el Inegi.

Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, considera un poco tramposo cuando el Presidente dice que el PIB no importa. Sí importa. Todas esas mediciones de bienestar terminan respondiendo en el largo plazo cómo va la economía en el corto y mediano plazos .

En entrevista, explicó que no hay mejor medida del ciclo económico, del ritmo de la economía y, por tanto, un indicador de cómo van a ir el empleo, el consumo y la actividad . Sin embargo, cuando estamos hablando de medir el nivel de bienestar, el de vida, empieza a perder fortaleza , manifestó en entrevista.

César Salazar detalló que las previsiones del PIB para este año no parten de especulaciones como en 2019. Ahora el dato es crudo y real , e implica que al final se va a tener un ejército de desempleados. Va a generar un círculo vicioso, en el que si no existe empleo no hay consumo; si no hay consumo, no va a haber inversión; si no hay inversión, no hay trabajo .

El investigador consideró que en las secretarías de Hacienda y de Economía, así como en la propia Presidencia de la República, se prevé la dimensión del dato, que se traduce fundamentalmente en pérdida de empleos . En ese sentido, abrir otro frente de discusión lejos del PIB conlleva un problema metodológico fundamental. Si no se crece, entonces no se sabe qué consecuencias hay sobre la sociedad y la actividad económica en conjunto .