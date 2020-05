Bancos perciben un deterioro del entorno económico

Ciudad de México. Las 41 instituciones bancarias que operan en el país percibieron un empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, las condiciones de empleo para los hogares, y en la confianza de las empresas y de los hogares en la actividad económica, de acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Central.

Durante el primer trimestre de este año, los bancos con mayor participación, que concentran al menos 75 por ciento de la cartera de crédito total del mercado, reportaron disminuciones en la demanda de crédito automotriz y personales, según el sondeo del Banco de México (BdeM).

La Encuesta sobre Condiciones y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, elaborada por el BdeM entre el 26 de marzo y 8 de abril, señaló que en contraste, percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs y créditos de nómina.

En los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario no percibieron en promedio cambios significativos en la demanda.

Por otra parte, los bancos con menor participación, que se reparten el 25 por ciento de participación en la cartera crediticia total, señalaron una disminución en la demanda de crédito automotriz y créditos personales.

En cambio, indicaron un aumento en promedio en tarjetas de crédito y créditos de nómina.

Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario.

Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de 2020, los bancos con mayor participación en promedio prevén un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras y de intermediarios financieros no bancarios.

En contraste, esperan en promedio disminuciones en la demanda de crédito de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.

Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio una disminución en crédito hipotecario, en tanto que esperan un aumento en promedio en empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito.