Propuesta de hacer retiros masivos dejaría sin liquidez a Afore: Consar

Ciudad de México. Ante la propuesta del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) de que los trabajadores puedan disponer de hasta 10 veces el salario mínimo (33 mil pesos aproximadamente) de su cuenta de ahorro para el retiro para hacer frente a la crisis, Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), advirtió que una medida de este tipo generaría problemas de liquidez en las Afore, dado que se darían retiros masivos.

El funcionario explicó que la propuesta implica que cualquiera de los 66 millones de mexicanos que tienen una cuenta de Afore pueda retirar hasta 33 mil pesos, cuando actualmente hay ciertos candados para proteger el ahorro pensionario, como por ejemplo, un tope de 11.5 por ciento del saldo y sólo poder hacerlo una vez cada cinco años.

“Siempre he sostenido que las Afore no pueden quebrar, porque no están expuestas a retiros masivos como puede ser el caso de los bancos. Las Afore no cuentan con cantidades de efectivo significativos para afrontar retiros masivos. Los ahorros están invertidos a largo plazo”, explicó el presidente de la Consar.

Vela agregó que las Afore cuentan con pocos activos líquidos que pueden convertir en efectivo, por lo que en caso de retiros masivos tendrían que venderlos en el mercado por debajo de su valor, lo que generaría minusvalías que se concretaría una vez que el trabajador disponga de su dinero.

Para dar una idea de las consecuencias de esta medida, advirtió el funcionario, la Consar estima que un retiro de sólo 5 mil pesos por 4 millones de trabajadores, equivalente a aproximadamente 20 mil millones de pesos, sería suficiente para agotar por completo la liquidez de las 10 Afore que operan en el sistema.