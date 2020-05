Contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores es un servicio de salud que muchos mexicanos no consideran dentro de sus gastos por creer que es costoso

Ciudad de México. ​A raíz del sismo del 2017 los seguros aumentaron un 0.6% en el país, en el temblor solo el 13% de la población contaba con seguro de vivienda, ​50% de las personas que se ven involucradas en un accidente vial que son hospitalizadas no están aseguradas y sólo 1 de 10 mexicanos están asegurados, estas cifras revelan ​la falta de una cultura de prevención en México.

De acuerdo con cifras presentadas por INTERprotección, el costo de no contar con un seguro de atención médica ante cualquier siniestro es demasiado alto; las personas que son hospitalizadas sin contar con un seguro médico adquieren una deuda que frecuentemente es 100% mayor a su ingreso mensual. Sumado a lo anterior, la atención de enfermedades respiratorias derivadas por el contagio del COVID-19 puede generar un costo considerable en un hospital privado, entre el diagnóstico, las atenciones médicas y la hospitalización en caso de ser necesario.

Es muy común que las personas tengan una percepción de que los seguros son muy costosos. Hoy podemos ver la importancia de contar con un seguro de gastos médicos como un beneficio que dará tranquilidad a nuestras vidas, especialmente cuando no contamos con ningún tipo de protección por ser autoempleados o no contar con un empleo que brinde esa prestación. Los seguros son una inversión, un individuo, una familia o empresa puede perder su estabilidad ante una situación difícil por no estar asegurado. Otra consecuencia es el impacto que tiene en el gasto público. Aún cuando el gobierno cuenta con presupuestos específicos para afrontar este tipo de emergencias, ​una mayor penetración de seguros daría la oportunidad de destinar esos recursos a otras acciones también prioritarias.

“La experiencia y liderazgo de INTERprotección hacen posible que comprendamos y empaticemos con las inquietudes de los mexicanos, ofreciendo soluciones puntuales y estratégicas. Esto se traduce en un respaldo único que les da la oportunidad de vivir sin preocupación, hoy es muestra que la prevención es un aliado clave para el futuro​”, agregó Jaime Fernández Director de Estrategia de INTERprotección.

Así es como INTERprotección, broker de seguros con más de 40 años de experiencia, siempre está buscando opciones al alcance de todos los bolsillos. Impulsando que la gente se proteja para que pueda correr riesgos en las cosas que la apasionan. Con su campaña “Te necesitamos bien seguro”, invita a las personas a cuidarse y prevenir.

“En INTERprotección queremos que todos estén seguros, por eso desde el 13 marzo lanzamos al público en general, sin importar con qué compañía estén asegurados, nuestras líneas telefónicas en las que damos asesoría para la revisión de cualquier duda acerca de sus pólizas de seguro o si requieren adquirir un seguro de gastos médicos mayores a su medida, para así sentirse tranquilos ante cualquier situación” ​mencionó Fernández.

Es por esto, que en el marco de la contingencia provocada por el Coronavirus Covid-19 y para apoyar a todos los mexicanos, la aseguradora lanza a la venta paquetes especiales,los cuales no tienen deducible y el 100% de las utilidades provenientes de la venta de estos paquetes será destinada a la Fundación Checo Pérez, la cual apoya llevando despensas a las familias más afectadas por la contingencia.

Los paquetes son:

Esencial desde $5,489 pesos al año y una suma asegurada de 6 millones

Protegido ​desde $10,238 pesos al año, incluye seguro de vida y una suma asegurada de 25 millones.

Blindado desde $17,398 pesos al año y suma asegurada de 100 millones.

Todos estos paquetes además de cubrir todas las enfermedades o accidentes también cubren COVID-19 desde el día uno (sin periodo de espera). Además, se ajusta a las necesidades de la población mexicana:

Contratación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoy en día hay seguros de todos los precios, informarse es una manera responsable para empezar a actuar.

Mejorar condiciones ¿Ya tienes seguros de gastos médicos? Si tienes dudas o quieres extender tu cobertura o mejorarla, INTERprotección te asesora gratuitamente.

Seguro contra Siniestros ​Acompañamiento 24/7.

“​Muchas personas desconocen el riesgo financiero al que se exponen cuando no cuentan con un seguro médico por lo que recomendamos contar con alternativas de seguros de gastos médicos, además de siempre tratar de informar a la población sobre la importancia de los seguros, desgraciadamente en los peores momentos es cuando volteamos a verlos, como pasó con el terremoto del 2017 y con la pandemia por la cual estamos atravesando. Como mexicanos siempre nos hemos solidarizado y continuamente estamos innovando nuestros productos para que todos tengan acceso a ellos.​” finalizó Jaime Fernández, ​Director de Estrategia de INTERprotección.

Para tener más información sobre seguros de gastos médicos mayores o cualquier otro tipo de opción, escribe al correo a ​[email protected]​, marca al 01 800 87 INTER o visita la página ​www.inter.mx.

