CARETASPVC.COM, una empresa comprometida con la sociedad busca disminuir considerablemente el porcentaje de contagio en la población con Caretas Protectoras Hechas en México

Ciudad de México. Un grupo de fabricantes de plástico en México que utilizaba su producción para surtir a diversas marcas reconocidas, tomó la decisión de transformar sus líneas de producción de PET y PVC en verdaderas soluciones al problema mundial que estamos enfrentando con el Covid-19.

Esta alianza creada llamada CARETASPVC.COM representa la producción de caretas mas importante del país fabricando mas de 450,000 caretas por día con materiales libres de tóxicos. El resultado final son unas caretas completamente transparentes con visibilidad perfecta. La Calidad de las Caretas producidas por CARETASPVC.COM es única siendo avalada por la COFEPRIS y la FDA por la excelente calidad de sus productos.

Una importante parte de la producción diaria de caretas es donada a fundaciones para apoyar así a la parte mas vulnerable de nuestro país y también contribuir a que la velocidad de contagio disminuya.

En estos tiempos difíciles es muy importante protegernos y proteger a la gente que nos rodea, esto se alcanza tomando todas las medidas de higiene necesarias como lo son lavarse las manos frecuentemente, utilizar cubre bocas, utilizar careta para la protección de los ojos y evitar visitar lugares muy concurridos.

El uso de la careta disminuye notablemente el riesgo de ser contagiado ya que las partículas de virus que se quedan en el aire o que salpican de otras personas no pueden ingresar a nuestro cuerpo por medio de los ojos.

“No es momento de que ninguna entidad federativa del país reduzca sus medidas de previsión. Las mascarillas de sanitización COVID, y las caretas de sanitización Coronavirus, deben continuar siendo obligatorias en todos los espacios públicos esenciales, así como en el transporte público y privado”, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Se debe resaltar que, debido a las cifras de mortalidad que presenta México, ha sido la propia Organización Mundial de la Salud, quien ha exhortado al gobierno nacional a seguir promoviendo el uso de mascarillas de sanitización COVID, así como el de caretas de sanitización Coronavirus, entre los ciudadanos.

De igual manera, continúa siendo preponderante que la gente tenga absoluta conciencia sobre las implicaciones de no utilizar las mascarillas de sanitización COVID, y las caretas de sanitización Coronavirus, ya que esta (la conciencia) puede ser la diferencia entre salvar vidas y convertirse en un agente de riesgo.

“Es muy importante que la gente comprenda que el uso del cubrebocas no es una disposición exagerada del gobierno, sino que puede ser la diferencia entre mantener la pandemia en un estándar manejable, y el caer en una crisis sanitaria que las autoridades no puedan controlar. Si el sistema de salud nacional colapsa por no tener la capacidad de atender a todos los infectados, comenzarán a haber muertes.

Se prevé que entre el 6 y 8 de mayo será el pico mas fuerte de contagios en México, tenemos que estar preparados, ¡QUÉDATE EN CASA!