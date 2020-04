Suspende la IATA la membresía de Interjet por adeudo

Ciudad de México. Debido a la falta de pago de un saldo de liquidación, Interjet fue suspendida de participar en la cámara de compensación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) con efecto inmediato.

Más tarde, Interjet aseguró que ante la necesidad de conciliar saldos a su favor frente a un proveedor que pretendía hacer cobros a través de la cámara de compensación de IATA, (Interjet) tomó la decisión de suspender temporalmente su participación en ese ente, que opera como un sitio único donde se liquidan los boletos adquiridos en diversas partes del mundo y desde distintas plataformas.

Interjet aseguró que la decisión en torno a la cámara de compensación no la impide de seguir sus operaciones ni implica su salida de la IATA.

Agregó que las negociaciones con el acreedor, que exige se le pague ya, se encuentran muy avanzadas y con ello la aerolínea podría reincorporarse más adelante al mecanismo financiero de IATA.

Es el tiro de gracia para Interjet , consideró en entrevista Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA). Con obligaciones financieras en diversos frentes, la operación de sólo tres aeronaves y sin respaldo internacional, comenta el abogado, la firma mexicana prácticamente está en quiebra técnica.

Apenas la semana pasada Interjet reconoció que, derivado del proceso de finiquito de sus pasivos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó de manera precautoria el edificio de la Fundación Miguel Alemán Valdés, pese a que hay un acuerdo con la autoridad tributaria para pago gradual de los compromisos pendientes.

Casas Lías explicó que el sistema de pagos que brinda la IATA a sus socios respalda la venta de boletos de una aerolínea en todo el mundo. Los recursos que se obtienen del boletaje pasan a la cámara de compensación que maneja la asociación.

Sin el acceso a ésta “en automático nadie va a vender un boleto porque no está respaldado por nadie y no se puede hacer efectivo el vuelo o la devolución, internacionalmente no existes (…) Es lo mismo que pasó cuando quebró Mexicana”, detalló Casas Lías.

Por su parte, la aerolínea aseguró que el perder esta membresía –que aplica sólo a la cámara de compensación y no a toda IATA– no le imposibilita para seguir operando, dado que mantendrá sus rutas en territorio nacional. Los primeros 10 años de Interjet, la empresa operó sin ser miembro de IATA y esto en ningún momento afectó las operaciones , agregó en un comunicado.

Al cierre de 2019, la empresa informó que a lo largo del año el número de pasajeros que transportó incrementó 9.4 por ciento. No obstante, destacó el crecimiento de 26 por ciento en sus operaciones internacionales y de 3.2 por ciento en sus rutas domésticas.

La demanda de tráfico aéreo se derrumbó 52%

La demanda de tráfico aéreo se derrumbó 52.9 por ciento este marzo, cuando las medidas de contención a la pandemia del Covid-19 se intensificaron en varios países, reportó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas inglés).

Marzo fue un mes desastroso para la aviación (...) La demanda estuvo al mismo nivel que en 2006, pero tenemos las flotas y los empleados para duplicar eso. Peor aún, sabemos que la situación se deterioró más en abril y la mayoría de las señales indican una recuperación lenta , dijo Alexandre de Juniac, director general de IATA.