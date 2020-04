Plan para empresas, sólo con fondos privados, precisan BID y CMN

Ciudad de México. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señalara que la Secretaría de Hacienda no daría el aval para el programa de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en caso de que estén contemplados recursos del erario, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el BID Invest aclararon que se trata de una operación entre privados que no involucra dinero del gobierno.

En conferencia telefónica, ambos organismos indicaron que al señalar que el programa cuenta con el respaldo de Hacienda, es debido a que la dependencia, como todos los países miembros, es accionista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y aunque no se necesita su “aval”, previamente dio el visto bueno al considerar que es un incentivo para las cadenas de valor.

Al respecto, Antonio del Valle Perochena, señaló que es “Impreciso decir que Hacienda está avalando, porque no es así, está respaldando como accionario del BID y como autoridad máxima financiera del país. No hay aval crediticio alguno porque no hay recursos del gobierno, no se incrementa la deuda del país, es una operación privada”.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló este que no le gustó el “modito” en que el CMN y BID Invest hicieron un acuerdo para el rescate de empresas.

Y al ser cuestionado sobre si Hacienda daría el aval, dijo: "Ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Y además no me gusta mucho el 'modito' de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes".

Ante esta respuesta, el presidente del CMN enfatizó: “El presidente tuvo un mal entendido, Hacienda no está avalando en términos crediticios estas operaciones”.

El programa de financiamiento a mipymes del CMN y del BID consiste en un esquema de financiamiento inverso tomando como ancla a las grandes empresas. Es decir, las mipymes que son proveedoras de esas compañías “venderán” sus facturas por cobrar al BID, el cual les dará liquidez de inmediato.

Regularmente, debido a los flujos de caja que manejan las grandes empresas, las mipymes deben esperar tres meses para cobrar por los servicios o productos que ofrecen.

Dicho programa, está diseñado para apoyar a 30 mil mipymes por un monto de hasta 3 mil millones de dólares en los primeros tres meses. Lo que significa, que al ser revolvente, tiene el potencial de incrementarse a 12 mil millones de dólares (290 mil millones de pesos) al año.