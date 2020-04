Industria de la construcción prevé perder 500 mil empleos hasta abril

Ciudad de México. Llevada a sus niveles mínimos de producción, la industria de la construcción registra afectaciones a 300 mil empleos en pequeñas y medianas empresas debido a la crisis de salud y económica que conlleva la epidemia del Covid-19; y prevé que al cierre de este abril sumen 500 mil el número de empleos perdidos en el sector.

Este enero, la construcción registró su valor más bajo de producción desde 2006 reportados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la construcción registró en marzo un millón 593 mil 621. Con ello, la industria prácticamente estima perder una tercera parte de sus empleados.

En entrevista, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), explicó que hasta el cierre de la semana pasada, 2 mil constructoras estaban parada en el país y con espacios de liquidez muy cortos. En 70 por ciento de los estados se seguía trabajando obra pública, pero en el resto se necesitan “productos financieros para responder a esta situación grave (…) lo más rápido posible”.

Consideró que el apoyo de 25 mil pesos comprometidos por el gobierno federal para pequeñas unidades es insuficiente para dar liquidez. “No es un producto suficiente porque para microempresas con 2 trabajadores le pudiera ayudar por un mes, pero la mayoría de las empresas en la contrucción cuentan con 10 trabajadores”, dijo Leal.

“En nuestra industria difícilmente se puede subsistir más de dos semanas”, recalcó Ricardo García de León, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se concentran pequeñas y micro empresas. En ese sentido, explicó que si bien es positivo contar con apoyos, la industria necesita mejor virar a la banca de desarrollo.

El sector está compuesto por 92 por ciento de pequeñas y medianas empresas, así que “si nos vamos hasta finales de mayo (para obtener financiamiento) será muy complicado”, explicó el dirigente de la CMIC. Y es que la industria ya traía una baja de al menos dos años que “se ha acentuado porque se ha invertido menos infraestructura y se da recibe participación privada, aún con los acuerdos del final de 2019”, amplió.

En este contexto, el presiente Andrés Manuel López Obrador protegió de recortes presupuestales algunos de sus proyectos insignia, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas Tabasco, el Corredor del Istmo y el Aeropuerto en Santa Lucía; así como algunos proyectos de caminos rurales y conservación, y la construcción de 100 universidades.

Programas que “no son suficientes para enfrentar el potencial que tiene la industria de la construcción en la generación de empleo, el potencial en crecimiento de manera formal. Estamos hecho a un lado”, dijo Ramírez Leal. Recaló que, por ejemplo es el Tren Maya con las nuevas licitaciones que se darán, se podría prometer una “política de inclusión para empresas de diferente tamaño” y no que no existan intermediarias.

Y es que es la regla en la construcción, se subcontratan los servicios a pequeñas y medianas a las que se le paga prácticamente a la mitad. “Por eso no está capitalizada (la industria), por eso no ha crecido. No es problema de gobierno, es inercial”, recalcó.

En ese sentido, la AMIC recalcó que con la baja en las tasas de interés “es momento para echar a andar proyectos” que el año pasado estaban frenadas por el alto costo del financiamiento.

En ese sentido, García de León propone al gobierno federal que una vez pasada la contingencia, se den 200 mil contratos de obras de carácter menor, obras de agua potable, o las unidades del Banco del Bienestar. Un contrato o dos por empresa de 1 a 3 millones de pesos y que sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial quien haga las contrataciones directas sin intermediarios. Con ello se compromenten un millón de empleos, indicó.