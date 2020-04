Concanaco celebra apoyo del BdeM, pero pide ayuda para mipymes

Ciudad de México. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) reconoció las medidas anunciadas por el Banco de México (BdeM), pero pidió al gobierno federal acciones que ayuden a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El organismo del sector empresarial consideró que el apoyo del banco central por 750 mil millones de pesos ayudará a que el mercado interno tenga mayor liquidez y menores tasas a través del sistema financiero del país.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, resaltó que con estas medidas las mipymes afectadas por el paro generalizado de la actividad productiva podrán acceder a créditos a menores intereses que dará la banca comercial.

Dijo que la mayoría de las mipymes no tienen acceso a financiamiento y están en riesgo de cierre definitivos después de la contingencia sanitaria debido a los compromisos que tienen que cubrir, como pago de nómina, rentas, impuestos y proveedores, entre otros.

Apuntó que pese a la mayor disposición de créditos, las empresas tendrán cautela al buscar financiamiento, pues “hay incertidumbre en cuanto tiempo pasará para reactivarse la productividad en el país”.

Consideró que se requiere de un plan emergente nacional para contrarrestar los efectos negativos en la economía, en el cual el gobierno federal se sume con apoyos que ayuden a las empresas en materia fiscal.

Si bien reconoció el aplazamiento de la declaración anual de personas físicas que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró que una medidas similar puede replicarse en las empresas con el fin de no seguir incrementando la crisis económica, ya que al no tener ingresos por productividad no podrán cumplir con alguna de sus obligaciones tributarias.