Pemex recuperará grado de inversión hasta que sea autónoma: Moody's

Ciudad de México. Al menos en los próximos cuatro a cinco años no se prevé que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda lidiar con sus finanzas sin recargarse en deuda o en el gobierno federal, y por ende es complicado que en ese tiempo recupere su grado de inversión, explicó Nymia Almeida, vicepresidente de Finanzas Corporativas en Moody’s.

La recuperación de la nota crediticia de la petrolera, explicó la economista, no se puede predecir para una fecha determinada, sino que está asociada al “tiempo que la empresa genere flujo suficiente para invertir, para que no requiera recursos suficientes ni de deuda ni de gobierno”, dijo en conferencia remota.

La semana pasada, Moody’s redujo la calificación de la deuda respaldada por el gobierno de México de A3 a Baa1. En lo que respecta a Pemex, la baja fue de Baa3 a Ba2, ambas con perspectiva negativa. Con esto, la petrolera perdió el grado de inversión y se ubica ahora en terreno especulativo.

El problema radica en la deuda de la empresa y en un plan de negocios que no pondera las actividades que generan utilidad, como la exploración y producción, explicó Almeida. Esto, mientras el gobierno federal reiteró que en medio de la caída de la actividad económica no pausará la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Esta última, una “inversión cuestionable”, según la analista de Moody’s, debido a que Pemex cuenta con recursos acotados y “la mejor utilización del capital disponible sería en negocios que sí generan utilidad”, lejos de la refinación, explicó. Y es que sólo para dar soporte a exploración y producción se necesitan 20 mil millones de dólares por año.

Añadió que se espera que la empresa use sus líneas de crédito este año, lo que le deja descubierta en 2021, cuando tiene encima 6 mil millones de dólares en deuda. Explicó que dada la baja en los precios del petróleo que golpearon la economía mundial a inicios de marzo, varias petroleras del mundo ya iniciaron reestructuraciones para paliar menores ingresos.

En el caso de Pemex, puso como ejemplo Petrobras –empresa que, a diferencia de la mexicana, perdió su grado de inversión en 2015, como parte de la investigaciones de corrupción conocidas como Lava Jato-, si bien la brasileña no recupera el grado de inversión, se ha enfocado en generar utilidad y vender activos para sanear sus finanzas.

En esta coyuntura, Almedia dijo que si bien la inversión en farmouts ayudaría para respaldar a Pemex, no son suficientes para que recupere inversión. Añadió que el recorte de 100 mil barriles por día en el recorte de la producción que se acordó en el marco de la OPEP+ “no es algo dramático” y no sabe si tendrán un efecto positivo o negativo, pues se espera recuperación al final del año en los precios.

No prevén mayor deterioro en calificación de soberano

Ariane Ortiz-Bollin, analista soberano en Moody’s, agregó que se tomó la decisión de reducir el grado de inversión en México, primero porque “había muchas debilidades crediticias que se estaban acumulando”; y a ello se suman las decisiones de política económica por las que se ha decantado el gobierno federal en la coyuntura actual.

El problema en México, según la economista, es que se combinan tres prioridades para las finanzas públicas; austeridad, apoyo a Pemex y un programa ambicioso en salud, que hacen que dicha política económica no sea “sostenible en el tiempo sin que se termine beneficiando a una”.

Aseguró que entre 2010 y 2019 el estimado anual promedio fue de 2.7 por ciento, pero luego de que la pandemia de Covid-19 pase, se estima que la recuperación en los próximos años no rebase el 2 por cieno. Incluso se espera que la trayectoria de crecimiento sea en forma de L, o una V con una caída prolongada.

Recalcó que la inversión que se mantiene deprimida, al tiempo que impactará la baja en los precios del petróleo y Pemex se mantiene como un amplio receptor de recursos públicos. Previamente se estimaba que la petrolera absorbiera entre uno y dos por ciento del producto interno bruto (PIB), ahora se apunta a entre 2 a 3 por ciento, por año.

Agregó que la firma de riesgo está teniendo “un enfoque mesurado” al determinar el recorte a México. Prevén que la carga financiera aumentará y el nivel de intereses por pagar en relación con los ingresos que va a tener el gobierno incrementarán pese a que no aumente el gasto, ello por se prevé una caída en los ingresos y mayor presión de la deuda en dólares.

Aún con ello, “hoy por hoy no vemos que México vaya a perder el grado de inversión”, dijo, dado que tiene “fortalezas crediticias, nivel de deuda relativamente bajo y manejable”; a la par que no hay desbalances macroeconómicos importantes. No obstante, sí recomendó medidas fiscales que generen mayor recaudación.