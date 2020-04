Cierra el petróleo con precios negativos por primera vez en la historia

Ciudad de México. Los futuros del crudo estadunidense cerraron con precios negativos este lunes por primera vez en la historia, porque se acababa el espacio para almacenar, lo que desalentaba a los compradores cuando débiles datos económicos de Alemania y Japón sembraban dudas sobre una recuperación del consumo.

La demanda física de crudo ha desaparecido creando un exceso de oferta mundial, porque miles de millones de personas se quedan en casa para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

De acuerdo con el reporte de Reuters el contrato WTI para mayo en Estados Unidos cayó 55.90 dólares a -37.63 dólares por barril. El Brent bajaba 2.51 o un 8.9 por ciento, a 25.57 dólares por barril.

Cabe aclarar que el petróleo de referencia del Mar del Norte, el Brent, sigue por encima de 25 dólares por barril lo que implica que la cotización negativa del WTI no es reflejo del precio del petróleo sino de un contrato no deseado que entrega en mayo, donde no hay capacidad de almacenamiento.

La caída profunda del precio señala un movimiento altamente especulativo, opinó la analista Gabriela Siller.