Carta de AMLO al CCE para cobrar impuestos, fuera de lugar: Coparmex

Ciudad de México. La carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que le “ayudara a cobrar” a 15 empresas adeudos fiscales por 50 mil millones de pesos estuvo “fuera de lugar” y raya en lo “ilegal”, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En videoconferencia, el líder patronal reprochó al gobierno que se trate de estigmatizar a las grandes empresas, y sugerir que debido al impago no haya recursos para el gasto de salud.

Asimismo, aseguró que de ninguna manera 15 empresas adeuda a las arcas públicas 50 mil millones de pesos: “Esa cifra es una fantasía, son cuenta alegres, no hay forma de que esa cantidad de empresas adeuden esa suma. Se trata de una quimera”.

De Hoyos pidió al gobierno y al Sistema de Administración Tributaria que se dejen de acciones que estigmatizan a las empresas y se enfoquen en ampliar las medidas de recaudación, dado que la informalidad es un problema que se debe solucionar.

“La economía informal no debe ser una licencia para no pagar impuestos, el gobierno debe trabajar en eso y no en anuncios exóticos”, puntualizó.