Cómo ahorrar ante la crisis sanitaria y económica en México

Ciudad de México. Estamos viviendo una situación excepcional no solo en México, sino en todo el mundo. La paralización de la economía es ya un hecho, al igual que la recesión que vivirán la mayoría de países este año.

Hay personas que se preguntan si es posible ahorrar en estos momentos. La respuesta es sí. En este artículo, con la ayuda de Raimon Moreno (experto en economía e inversiones de la página Financer.com), te queremos dar consejos de cómo ahorrar ahora.

Compra solo lo imprescindible

No te dejes llevar por el pánico de las compras. Es decir, simplemente llévate lo que sea imprescindible. No tiene sentido que te gastes todo el dinero en papel de baño, ya que puede que no te quede efectivo para otros productos que sí necesitas.

Haz una lista anotando los productos que realmente necesitas antes de ir a comprar. Y solo adquiere los que has puesto en ésta. Verás como no malgastas dinero y lo podrás utilizar para otros productos de primera necesidad.

Ahorra todo lo que puedas en casa

Estos días vas a pasar muchas horas en tu hogar, por lo que es normal que la factura de los servicios aumente. Trata que esta subida no se note tanto.

Por ejemplo, aprovecha la luz natural durante el día y no enciendas las luces hasta que sea realmente necesario.

Tampoco malgastes más agua de la que requieres. Si te cepillas los dientes, cierra el grifo cuando no estés utilizándolo. Piensa que los pequeños ahorros suman a final de mes, por lo que al final el ahorro total será más grande de lo que pensabas.

¿Es buen momento para pedir un préstamo?

Si necesitas dinero urgente, el crédito debe ser la última opción. Si no te queda más, por suerte existen páginas que hacen comparaciones de préstamos personales en cuestión de segundos. De esta manera, te ahorras el trabajo de horas en cuestión de minutos.

Si tienes pagos programados de créditos y no puedes afrontarlos, renegocia con las entidades prestamistas para poder pagarlos más adelante. En la actualidad son muchas las empresas que están siendo mucho más flexibles con sus clientes.

¿Es buen momento para invertir?

Si tienes dinero ahorrado que sabes que no vas a necesitar ahora o en los próximos meses, no es mal momento para invertir. La bolsa de valores se encuentra en mínimos, y la tendencia es que suba de nuevo en un tiempo.

Sin embargo, cualquier tipo de inversión conlleva unos riesgos. Es decir, siempre existen posibilidades de perder el dinero que se invierte.